U2 lanza edición especial por el 20º aniversario de su icónico álbum con temas inéditos

U2 celebra el 20º aniversario de «How To Dismantle An Atomic Bomb» con un álbum paralelo de canciones inéditas

(27/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- En el marco del 20º aniversario de su álbum aclamado por la crítica y galardonado con ocho premios Grammy, «How To Dismantle An Atomic Bomb», U2, en colaboración con Island Records y UMR, anuncia el lanzamiento de un álbum paralelo titulado «How To Re-Assemble An Atomic Bomb». Este nuevo disco, que contiene diez canciones inéditas de las sesiones originales del álbum, estará disponible el 29 de noviembre de 2024, en exclusiva para el Record Store Day Black Friday, junto con su estreno en plataformas digitales.

El álbum original, «How To Dismantle An Atomic Bomb», lanzado en 2004, fue un gran éxito, alcanzando el número uno en 34 países, incluyendo Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. Este trabajo marcó un momento significativo en la carrera de U2, con canciones icónicas como «Vertigo» y «Sometimes You Can’t Make It On Your Own», que lideraron las listas de éxitos y contribuyeron a la obtención de múltiples premios Grammy para la banda.

Para celebrar este hito, U2 también lanzará una edición especial remasterizada de «How To Dismantle An Atomic Bomb» el 22 de noviembre de 2024. Esta nueva edición incluirá el tema extra “Fast Cars” y será acompañada por un álbum digital doble titulado “How To Dismantle An Atomic Bomb (Re-Assemble Edition)”, que reúne tanto el álbum original como las canciones inéditas descubiertas.

Entre los temas destacados de «How To Re-Assemble An Atomic Bomb» se encuentran las canciones «Country Mile» y «Picture Of You (X + W)», que ya están disponibles para su escucha, junto con videos de letras oficiales. Estas canciones forman parte de un grupo de diez piezas inéditas, que incluyen títulos como “Treason”, “Evidence Of Life”, “Happiness” y “Luckiest Man In The World”, esta última conocida por los fans bajo su nombre provisional “Mercy”, cuya maqueta se filtró en Internet hace casi 20 años.

The Edge, guitarrista de U2, compartió sus pensamientos sobre el proceso creativo detrás de estas canciones: “Las sesiones de ‘How To Dismantle An Atomic Bomb’ fueron un periodo muy creativo para la banda, exploramos muchas ideas de canciones en el estudio. Nos inspiramos en nuestras primeras influencias musicales y fue una época de profunda introspección personal para Bono, que intentaba procesar -desmantelar- la muerte de su padre. Aunque algunas de estas canciones no se incluyeron en el álbum original, ahora reconocemos que tenían un gran valor y merecen ser compartidas”.

Esta edición de aniversario remasterizada y el álbum paralelo ofrecen a los fans una oportunidad única de revivir y descubrir nuevos aspectos de uno de los discos más emblemáticos de U2. El lanzamiento de ambas versiones está previsto para el 22 y 29 de noviembre de 2024, respectivamente, y promete ser un tributo excepcional a la creatividad y legado de la banda.

La celebración del 20º aniversario de “How To Dismantle An Atomic Bomb” no solo revive el espíritu de la música de U2, sino que también destaca la relevancia y el impacto cultural que sigue teniendo la banda después de dos décadas.