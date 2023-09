U2 lanza nuevo sencillo «Atomic City» antes de sus conciertos en Las Vegas

La legendaria banda de rock U2 sorprende a sus seguidores con el emocionante lanzamiento de «Atomic City»

Este nuevo sencillo rinde homenaje al espíritu del post punk de los años 70 y evoca la icónica era de Las Vegas como «Atomic City»

El tema, producido por Jacknife Lee y Steve Lillywhite, llega justo antes de la serie de conciertos de U2 en Las Vegas, donde celebrarán su aclamado álbum «Achtung Baby»

Escucha aquí

Mira el video aquí

“In luck or in song, you just have to be right one more time than you’re wrong”

(29/Sep/2023 – web) Panamá.- U2 ha grabado una nueva canción titulada Atomic City, ya disponible. El sencillo producido por Jacknife Lee y Steve Lillywhite, fue grabado en Sound City en Los Ángeles y llega antes de la próxima serie de fechas de la banda en Sphere en Las Vegas celebrando su álbum de 1991 Achtung Baby.

Atomic City es un homenaje de 3 minutos y medio al espíritu magnético del post punk de los 70 con un guiño a Blondie, cuyo trabajo pionero con Giorgio Moroder inspiró e influyó en la banda. Bono dice: «Es una canción de amor a nuestro público…’donde estés tú es donde estaré yo'».

Atomic City es a su vez un apodo de los años 50 para Las Vegas, de una época en la que la fascinación nuclear invadía la nación y la ciudad se promocionaba como centro de turismo atómico debido a su proximidad al sitio de pruebas atómicas de Nevada.

El vídeo está dirigido por Ben Kutchins, con la dirección creativa de Tarik Mikou, de Moment Factory Music, y muestra la actuación sorpresa de U2 en el centro de Las Vegas la semana pasada, en el mismo lugar de Fremont Street donde Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. rodaron su icónico vídeo para«I Still Haven’t Found What I’m Looking For» hace más de 36 años.

U2 dará comienzo a «U2:UV Achtung Baby Live At Sphere» hoy viernes 29 de septiembre. La banda de rock más grande del mundo ofrecerá 25 conciertos en el nuevo recinto más vanguardista del mundo. Este último y ambicioso proyecto celebra el aclamado álbum de la banda Achtung Baby, así como su gira ZOO TV Tour, que rompió moldes en 1991 y estableció firmemente la reputación de la banda como artistas que han superado constantemente los límites de la actuación en vivo, con espectáculos pioneros que adoptan lo último en tecnología e innovación.

Atomic City está disponible como single digital en audio estándar, audio HD y también en Spatial/Atmos; y como edición limitada en vinilo de 7» y CD.