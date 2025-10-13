Teatro en Círculo presenta Un tranvía llamado deseo, obra maestra de Tennessee Williams

Un tranvía llamado deseo llega a Panamá: clásico universal en el Teatro en Círculo

• El Teatro en Círculo presentará del 9 al 19 de octubre Un tranvía llamado deseo, la icónica obra de Tennessee Williams dirigida por el dramaturgo Winnie T. Sittón.

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Del 9 al 19 de octubre, el Teatro en Círculo acoge la presentación de Un tranvía llamado deseo, la obra maestra del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Considerado un clásico de la dramaturgia universal, el montaje representa un hito tanto en la historia del teatro como del cine.

La puesta en escena se encuentra bajo la dirección de Winnie T. Sittón, reconocido actor, dramaturgo y ganador del Premio Ricardo Miró. La obra expone ante el público dilemas humanos que, décadas después de su creación, mantienen una marcada vigencia en la sociedad contemporánea, tales como los roles de género, las luchas de poder y la búsqueda de identidad personal.

Elenco, Música en Vivo y Vigencia Temática

La obra, que fue galardonada con el Premio Pulitzer en 1948 y cuya adaptación cinematográfica de 1951 obtuvo cuatro Premios Óscar, será protagonizada por Juliette Roy en el papel principal de Blanche DuBois, junto a Giancarlo Marine y Xanthi Stavropoulos. Un elemento distintivo de esta producción panameña es la inclusión de música original en vivo, a cargo del compositor Rodrigo Denis.

Cultura: Agenda de eventos teatrales y artísticos en la capital, https://www.panama24horas.com.pa/agenda-cultural-teatro-panama/

Presentada mediante un acuerdo especial con The University of The South, Sewanee, Tennessee, la producción sitúa en escena las tensiones propias de una época marcada por los cambios de la posguerra. Se abordan temas universales como la fragilidad frente a la fuerza, la tradición contra el cambio social, y el eterno conflicto entre lo masculino y lo femenino.

La temporada de Un tranvía llamado deseo se perfila como uno de los grandes eventos teatrales del año en Panamá.