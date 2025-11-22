Natalia Verbeke y Ginés García Millán protagonizan ‘Una vida menos en Canarias’ en Atreseries

‘Una vida menos en Canarias’ se estrena en Atreseries Internacional el 25 de noviembre



• La nueva serie policiaca ‘Una vida menos en Canarias’ llega a Atreseries Internacional el 25 de noviembre, con el desafío de una pareja de inspectores con métodos opuestos resolviendo crímenes en el paradisíaco archipiélago.

La serie policiaca 'Una vida menos en Canarias' debuta en Atreseries Internacional a partir del 25 de noviembre, marcando el estreno exclusivo de este mes para toda la región. La producción, que se desarrolla en las Islas Canarias, también estará disponible en la plataforma de streaming atresplayer para sus usuarios.

La ficción es un procedimental policiaco de cinco episodios de 50 minutos que presenta un entorno paradisíaco en el que un equipo de Homicidios se encarga de resolver un caso criminal en cada capítulo.

Reparto y Protagonistas de la Serie

La serie es protagonizada por Natalia Verbeke y Ginés García Millán. Verbeke da vida a Naira Oramas, una inspectora amante de las islas y jefa del equipo de Homicidios de Tenerife, de fuerte carácter y métodos particulares. Por su parte, García Millán interpreta a Luis Lacasa, un veterano y prestigioso inspector de Madrid forzado a trasladarse a las islas, un ambiente al que se resiste por detestar el calor, la arena y los turistas. A pesar de sus diferencias y rivalidades, ambos deberán formar un equipo eficaz para desentrañar los crímenes.

El elenco se completa con la participación de Paco Marín, Sergio Momo, Silvia Naval, Mari Carmen Sánchez, Luna Zuazu (quien interpreta a Jimena, la hija de Lacasa), Dariam Coco, María Garralón, Elisa Matilla, Thais Blume y Elena Ballesteros, entre otros. La ficción se ha rodado en diversas localizaciones, incluyendo Madrid y Canarias.

Trama Central: Un Misterio en el Paraíso

Luis Lacasa, afectado por acromatopsia (un trastorno visual que le impide distinguir colores) y suspendido disciplinariamente tras un grave error en un operativo, es llevado a Canarias por su compañero Ramón para distraerse. La ruta del crucero busca propiciar el reencuentro con su hija Jimena, una chef de Tenerife con la que se distanció tras la muerte de su esposa.

En la última parada, en un resort ubicado en un pequeño islote, un joven cubierto de sangre se arroja por un acantilado. Este suceso impulsa a Lacasa a querer resolver el caso. Para ello, debe colaborar forzosamente con Naira Oramas, con quien mantiene métodos muy distintos. La convivencia en las islas no solo lo empujará a salir de su zona de confort y a acercarse a su hija, sino también a un detalle inquietante: en ocasiones, el inspector percibe color en Naira Oramas.

Producción y Equipo Creativo

‘Una vida menos en Canarias’ es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Plano a Plano Canarias. Los productores ejecutivos incluyen a César Benítez, Emilio A. Pina, Emilio Amaré, Álvaro Benítez y Fran Carballal, con Lucía Alonso-Allende como coproductora ejecutiva.

La ficción fue creada por Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo, y está dirigida por Inma Torrente y Moisés Ramos Paíno. El equipo de guionistas lo integran Enrique Lojo, Nano López Moure, Pablo Manchado y Nerea Gil, con Fran Carballal como coordinador de Guion. La dirección de producción está a cargo de Emilio Perea, la dirección de arte por Purificación Adorna y la dirección de fotografía por Víctor Tejedor Navares.

Horarios de Emisión

El estreno de ‘Una vida menos en Canarias’ será a partir del 25 de noviembre en los siguientes horarios para Latinoamérica y EE. UU.:

• Latinoamérica: 8:00 p.m. México / 9:00 p.m. Colombia y Panamá / 10:00 p.m. Venezuela / 11:00 p.m. Argentina

• EE.UU.: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

