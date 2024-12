Universal+ celebra una semana de estrenos llenos de suspenso, magia y drama

Un diciembre imperdible en Universal+: tres grandes producciones llegan a la plataforma

(17/Dic/2024 – web Panama24Horas) LatAm.- Universal+ concluye el año con fuerza al presentar una semana llena de estrenos exclusivos para las audiencias en América Latina. Desde un thriller psicológico al estilo de Fatal Attraction, pasando por una oscura reinvención de The Wizard of Oz, hasta un especial detrás de cámaras de una de las películas más esperadas del año, estas producciones prometen cautivar y emocionar a los espectadores.

Captivated – Estreno: 18 de diciembre

Captivated es un intenso thriller psicológico que sigue la vida de Rachel, una madre soltera que se ve atrapada en una peligrosa relación de obsesión y supervivencia tras aceptar un trabajo de un empresario millonario. Protagonizada por Allen Leech (Downton Abbey) y Kara Tointon (EastEnders), la serie, descrita por Tointon como “Cenicienta con un giro escalofriante”, combina actuaciones impactantes y giros inesperados.

Con tan solo cuatro episodios, esta producción de Story Films para Channel 5 es ideal para quienes disfrutaron de clásicos como Sleeping with the Enemy.

Emerald City – Estreno: 21 de diciembre

Adentrándose en un mundo mágico y peligroso, Emerald City reimagina The Wizard of Oz con una estética oscura y un enfoque en temas como el poder y la lucha por la igualdad. Con un elenco de lujo que incluye a Adria Arjona (Hit Man), Vincent D’Onofrio (Law & Order), Joely Richardson (The Tudors) y Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), esta serie de 10 episodios lleva a los espectadores a un Oz diferente al que conocían.

Creada por Matthew Arnold (Shadow People) y Josh Friedman (Terminator: The Sarah Connor Chronicles), la serie se convierte en una experiencia visualmente fascinante para los amantes de la fantasía épica.

Defying Gravity: The Curtain Rises on Wicked – Ya disponible

Como complemento perfecto, Universal+ presenta un especial detrás de cámaras de la exitosa película musical Wicked, dirigida por Jon M. Chu. Este documental incluye entrevistas exclusivas con las estrellas Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum, quienes comparten detalles sobre la creación de la mágica Ciudad Esmeralda y el legado de esta icónica historia.

Con un adelanto exclusivo del musical y testimonios sobre el impacto cultural de Wicked, este especial es un imprescindible para los fanáticos de The Wizard of Oz.