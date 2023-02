Universal + da la bienvenida a los nuevos episodios de Billions

(2/Feb/2023 – web) Panamá.- Universal +, el paquete de canales Premium con miles de horas de contenido on – demand de NBCUniversal y con presencia en los distintos territorios de Latinoamérica, está listo para darle la bienvenida a los nuevos episodios de Billions, a partir del 16 de marzo.

Tras el anuncio de la adquisición de derechos para el territorio latinoamericano, la producción formará parte del catálogo de Universal Premiere, el canal premium de Universal + que reúne las series más nuevas y aclamadas del momento. El serial llegará con su sexta temporada para posteriormente tener en exclusiva una séptima entrega.

Billions, la aclamada producción protagonizada por Paul Giamatti (Jungle Cruise, Private Life), Corey Stoll (House of Cards, Midnight in Paris) y Maggie Siff (Sons of Anarchy, Push) mostrará en su trama todos los juegos de poder y cómo éste corrompe.

La primera temporada de Billions se transmitió en el 2016 mostrando el despiadado mundo de las finanzas. El fiscal Chuck Rhoades (Paul Giamatti) inicia una cruzada contra el poderoso magnate Bobby “Axe” Axelrod (Damian Lewis), dando así inicio a una guerra entre dos importantes figuras de Nueva York.

Si bien los rostros cambian, la cruzada de Rhoades para combatir a todo aquel que tenga demasiado poder y dinero en esta ocasión se dirige hacia el nuevo rostro de Axe Capital, Mike Prince (Corey Stoll).

Prince está decidido a cambiar el juego, pero sin demostrar un ápice de piedad. Como todos los jugadores, buscarán nuevas alianzas en una guerra por el poder y el dinero.

Si algo nos ha quedado claro con sus seis temporadas es que quien más tiene, más quiere. Descubre las nuevas encrucijadas que traerán consigo los nuevos capítulos de Billions en exclusiva por Universal +.

También podrás disfrutar los episodios de Billions on- demand en la App y en la plataforma VOD a través de los operadores de cable de la región.

Vía Praestigium