Universal+ estrena esta semana «Nightsleeper» y «House of Kardashian», dos producciones imperdibles

Acción en tiempo real y secretos revelados: «Nightsleeper» y «House of Kardashian» llegan a Universal+

(12/Nov/2024 – Panama24Horas web) Centroamérica.- Esta semana, Universal+, el servicio de contenido premium de NBCUniversal, sorprende a su audiencia con dos emocionantes producciones que prometen mantener a todos al borde de sus asientos. A partir del 14 de noviembre, los suscriptores podrán disfrutar del estreno exclusivo de «Nightsleeper», un thriller de alta tensión ambientado a bordo de un tren hackeado. Un día después, el 15 de noviembre, llega «House of Kardashian», un documental que expone el lado más oculto y controvertido de la familia más famosa de la cultura pop.

Nightsleeper: un thriller a contrarreloj

Estrenándose el 14 de noviembre, «Nightsleeper» promete una experiencia llena de adrenalina. Creada por Nick Leather (Suspicion), esta serie de seis episodios sigue la historia de un tren nocturno que cubre la ruta entre Londres y Glasgow. El tren se convierte en una trampa mortal cuando es hackeado, impidiendo que se detenga. Los protagonistas, Abby (interpretada por Alexandra Roach de «Killing Eve») y el ex policía Joe (interpretado por Joe Cole de «Peaky Blinders»), deben enfrentarse a un desafío contrarreloj para desactivar el sistema hackeado y evitar una catástrofe inminente.

Filmada en tiempo real, la serie logra transmitir una sensación de claustrofobia y tensión extrema que refleja la desesperación de los pasajeros atrapados. «Es una serie que conecta con la audiencia porque todos alguna vez nos hemos sentido atrapados en situaciones de las que parece no haber salida», comenta Joe Cole sobre su experiencia de rodaje en los vagones cerrados.

La trama no solo explora la acción y el suspenso, sino que también profundiza en la psicología de sus personajes, mostrando cómo el miedo y la presión pueden revelar tanto lo mejor como lo peor de las personas. A medida que Abby y Joe luchan por salvar a los pasajeros, también se enfrentan a secretos personales que intensifican el suspenso de la serie.

House of Kardashian: una mirada inédita al imperio de la fama

El 15 de noviembre, Universal+ presenta «House of Kardashian», una serie documental dirigida por Katie Hindley (Refugee Diaries) que lleva a los espectadores detrás del glamour y los titulares que han definido a la familia Kardashian. A lo largo de tres episodios, esta producción ofrece un análisis detallado del ascenso meteórico de la dinastía Kardashian y las estrategias empresariales de Kris Jenner, quien ha sido la arquitecta detrás del éxito de sus hijos.

El documental incluye testimonios reveladores de personas cercanas a la familia, como Caitlyn Jenner y Joe Francis, quienes comparten anécdotas y perspectivas únicas sobre los secretos mejor guardados de este imperio mediático. Según Caitlyn Jenner, «Kim calculó su camino a la fama desde el principio», una afirmación que el documental explora a fondo, destacando cómo los negocios y las tácticas de Kris Jenner impulsaron a sus hijos al estrellato global.

Además, «House of Kardashian» indaga en los orígenes y estrategias empresariales de Kris Jenner, exponiendo cómo la familia ha utilizado su influencia para mantenerse en la cima de la cultura pop. Desde los detalles detrás del polémico video de Kim Kardashian hasta los negocios multimillonarios que surgieron de su fama, este documental promete no dejar ningún tema sin tocar.

Descubre la programación completa en Universal+

No te pierdas estos emocionantes estrenos solo en Universal+. Disfruta de «Nightsleeper» a partir del 14 de noviembre y descubre los secretos de los Kardashian en «House of Kardashian» desde el 15 de noviembre.

Para acceder a Universal+, los suscriptores pueden sintonizar a través de los siguientes canales:

Movil:

• #561 Universal Premiere HD

• #564 Universal Comedy HD

• #565 Universal Reality HD

Tigo:

• #1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD

• #1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD

• #1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

También disponible en Amazon Prime a través de Prime Video Channels. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única de entretenimiento!