Universal+ estrena He Said, She Said: el caso que sacude a Hollywood

Documental Universal+: He Said, She Said expone la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Con material inédito y testimonios clave, el documental He Said, She Said revela los detalles de una batalla legal que involucra a figuras como Taylor Swift y Ryan Reynolds.

He Said, She Said: el documental que examina el escándalo detrás de It Ends With Us y el juicio que paralizará a Hollywood en 2026.

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- Este 2 de septiembre, Universal+ estrena en Latinoamérica uno de los documentales más esperados del año: He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, una producción que desentraña una de las disputas legales más mediáticas de Hollywood. Dirigido por Chris Hackett (Tonight, Charles: Our New King), el documental presenta material de archivo exclusivo y una investigación profunda sobre la denuncia que la actriz Blake Lively presentó contra el actor y director Justin Baldoni.

La demanda, interpuesta ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusa a Baldoni de conducta sexual inapropiada durante el rodaje de It Ends With Us y de haber impulsado una campaña de desprestigio mediante una agencia de relaciones públicas. Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda millonaria, lo que dio inicio a una batalla legal que culminará en juicio en marzo de 2026.

El documental no solo analiza los documentos legales, sino también el impacto del caso en redes sociales, donde se generó un intenso debate entre quienes apoyan el testimonio de Lively y quienes señalan que la actriz intentó controlar creativamente el proyecto. La controversia ha involucrado a figuras como Ryan Reynolds y Taylor Swift, cuya amistad con Lively se vio afectada tras ser citada a declarar, aunque luego se retiró la citación.

Basado en la exitosa novela de Colleen Hoover, It Ends With Us narra una historia de violencia doméstica que fue eclipsada por el escándalo. La película, dirigida por Baldoni y escrita por Christy Hall, se estrenó en agosto de 2024 y recaudó 351 millones de dólares a nivel mundial. Sin embargo, la promoción del film, marcada por ruedas de prensa separadas y una estética que algunos consideraron frívola, encendió las alarmas antes de que se conociera la denuncia.

Con producción ejecutiva de Mike Griffiths (The Witch Doctor Will See You Now) y Bruce Kennedy (Twisted Killers), He Said, She Said se perfila como una pieza clave para entender cómo las disputas legales pueden transformar la narrativa de una producción cinematográfica.

Disponible en Universal+ y en los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, el documental estará al alcance de los principales operadores de TV paga de la región.

