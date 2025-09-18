Universal+ estrena «The Hunting Party», un thriller criminal de alto impacto

«The Hunting Party» llega a Universal+, redefiniendo el género de crimen y suspenso

• Universal+ lanza «The Hunting Party» el 24 de septiembre, una serie que combina intriga, acción y misterio al narrar la persecución de un grupo de asesinos en serie fugitivos.

(18/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El canal Universal+ anuncia el estreno en exclusiva de The Hunting Party, una nueva serie que promete redefinir el género del drama criminal. Protagonizada por la aclamada Melissa Roxburgh (conocida por su papel en Manifest), esta producción de alto calibre, creada por JJ Bailey (Echo), llegará a las pantallas latinoamericanas el 24 de septiembre.

Un equipo de élite contra asesinos fugitivos

Con una narrativa que evoca el estilo de series icónicas como Criminal Minds y Mindhunter, la trama de The Hunting Party se centra en un equipo inusual de detectives, soldados y espías. Su misión: rastrear y capturar a los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos, quienes han logrado escapar de «el Pozo», una prisión secreta de máxima seguridad que, en teoría, nunca debió existir. La serie no se limita a resolver crímenes, sino que eleva la adrenalina al poner a los espectadores en la urgencia de detener a los criminales antes de que vuelvan a atacar.

El elenco principal, además de Melissa Roxburgh, incluye a figuras como Nick Wechsler (Roswell, Revenge), Patrick Sabongui (The Flash), Josh McKenzie (La Brea) y Sara Garcia (The Flash). Juntos, dan vida a personajes complejos que no solo enfrentan a peligrosos delincuentes, sino también a sus propios conflictos personales. La explosión en «el Pozo» es el punto de partida de un misterio adictivo lleno de suspenso y giros inesperados.

Cómo ver la serie en Panamá

Los fanáticos de los thrillers criminales podrán disfrutar de The Hunting Party y el resto del contenido de Universal+ a través de los canales Universal Reality, Universal Comedy y Universal Premiere, disponibles en los principales cableoperadores de la región. En Panamá, la serie se puede sintonizar a través de plataformas como +Móvil, Tigo y Amazon Prime, que ofrece Universal+ en sus canales de Prime Video.

El auge de las series de crimen: Los mejores detectives de la televisión: de Sherlock Holmes a Dexter, https://www.panama24horas.com.pa/mejores-detectives-television

El estreno de esta nueva producción se presenta como una adición crucial a la oferta de Universal+, confirmando su compromiso con la distribución de series exclusivas y de alta calidad para el público latinoamericano.