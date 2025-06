Universal+ lanza trilogía de «How to Train Your Dragon» y prepara el terreno para su versión live action

Vuelve el dragón Toothless: revive la trilogía animada completa en Universal+

(17/Jun/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- El universo de los dragones más entrañables del cine animado aterriza en Universal+ Latinoamérica, que suma a su catálogo completo las tres películas de la saga “How to Train Your Dragon”, un viaje lleno de fantasía, aprendizaje y vínculos inquebrantables. La plataforma invita a los fanáticos del género a revivir esta historia con un binge-watch familiar ideal, como antesala al esperado estreno de su versión live action en cines este mes.

Desde la historia original de 2010 hasta su emotiva conclusión en 2019, la trilogía sigue el crecimiento de Hiccup Horrendous Haddock III, un joven vikingo que desafía las reglas de su comunidad al establecer una amistad improbable con un dragón herido llamado Toothless. Juntos, dan el primer paso hacia una convivencia armoniosa entre humanos y dragones, desafiando estereotipos y heredando un legado que trasciende generaciones.

Tres razones para volver a volar con Toothless

1. Un universo único de empatía y criaturas legendarias: La saga ofrece un enfoque cálido e innovador hacia los dragones, rescatando su importancia mítica desde una mirada emocional. El director Dean DeBlois, influenciado por su amor por sagas épicas, construyó un mundo en expansión lleno de islas, especies fantásticas y personajes universales.

2. Un protagonista que evoluciona con su audiencia: A lo largo de las tres entregas, vemos a Hiccup transitar dilemas, rupturas y decisiones que lo conducen hacia la adultez. Su arco emocional conecta con generaciones que crecieron con él, en una narrativa que honra el crecimiento personal con sensibilidad y humor.

3. Un homenaje a la amistad verdadera: El vínculo entre Hiccup y Toothless es el núcleo de la saga, mostrando cómo seres de mundos diferentes pueden construir confianza y afecto a través del respeto y la conexión emocional.

Una trilogía multipremiada, ahora disponible en Universal+

• How to Train Your Dragon (2010): El inicio inolvidable que marcó a toda una generación, nominado a dos premios Oscar®.

• How to Train Your Dragon 2 (2014): Una secuela madura y visualmente deslumbrante que expandió el universo de Berk.

• How to Train Your Dragon: The Hidden World (2019): El adiós agridulce que cerró con elegancia una de las franquicias más queridas del cine animado.

Las tres películas están disponibles en Universal+, y también se transmiten en los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Comedy, Universal Crime y Universal Reality, presentes en los principales operadores de TV paga en la región.