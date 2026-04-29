Boston Blue llega a Universal+ como la esperada expansión de Blue Bloods

Protagonizada por Donnie Wahlberg y Sonequa Martin-Green, Boston Blue combina el drama familiar con la intensidad procedimental en un relato sobre lealtad y segundas oportunidades.
El detective Danny Reagan regresa a la pantalla con el estreno de Boston Blue
• El universo de Blue Bloods se expande con el debut de Boston Blue, una serie que sigue al detective Danny Reagan en su traslado a una nueva ciudad para enfrentar casos de alto riesgo.
(29/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este 30 de abril, las plataformas Universal Premiere y Universal+ presentan en Latinoamérica el estreno de Boston Blue, la expansión del universo de la exitosa serie Blue Bloods. El drama, creado por Brandon Sonnier y Brandon Margolis, marca el retorno del detective Danny Reagan, interpretado por Donnie Wahlberg, quien ahora traslada su intrépida determinación a la ciudad de Boston.
La serie inicia con un cambio estructural en la vida del protagonista. Tras una situación crítica que involucra a su hijo Sean, interpretado por Mika Amonsen, Reagan decide dejar su posición en el Departamento de Policía de Nueva York para integrarse a las fuerzas del orden de Boston. En esta nueva etapa, Danny debe adaptar sus métodos «a la vieja escuela» y su tendencia a moldear las reglas a un entorno profesional y un equipo que inicialmente le resultan desconocidos.
Dinámicas familiares y nuevos aliados
Para abordar los casos de alta peligrosidad que caracterizan a esta producción, Reagan forma equipo con la detective Lena Silver, papel desempeñado por Sonequa Martin-Green. La narrativa introduce a la familia Silver, una influyente dinastía en el sistema judicial y policial de la ciudad, integrada por la fiscal Mae Silver (Gloria Reuben), la superintendente Sarah Silver (Maggie Lawson), el oficial novato Jonah Silver (Marcus Scribner) y el reverendo Edwin Peters (Ernie Hudson).
Boston Blue mantiene el legado de su serie predecesora al fusionar personajes complejos con el ritmo de los casos por episodio. Según Wahlberg, quien también ejerce como productor ejecutivo, la esencia de la primera temporada reside en observar a Reagan como un «pez fuera del agua», intentando reconectar con su hijo menor mientras erradica el crimen en un nuevo territorio.
Conexiones con el universo original
Los seguidores de la franquicia podrán presenciar cruces significativos con personajes conocidos. La serie contará con participaciones de Erin Reagan (Bridget Moynahan), fiscal adjunta y hermana de Danny, así como de Maria Baez (Marisa Ramirez), su antigua colega y pareja sentimental. Esta combinación de drama familiar y acción procedimental busca replicar el éxito de Blue Bloods, cuyas 14 temporadas previas se encuentran disponibles en el catálogo de Universal+.
La producción, que ya ha sido confirmada para una segunda temporada, es distribuida por Paramount Global Content Distribution y producida por CBS Studios. El estreno de la primera temporada de Boston Blue estará disponible a partir de este 30 de abril a través de Universal Premiere y la aplicación de Universal+.
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