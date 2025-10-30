Universal+ estrena An Evening with Dua Lipa, un recital íntimo con Sir Elton John desde el Royal Albert Hall

Prepara el Radical Optimism Tour: An Evening with Dua Lipa llega a Latinoamérica en exclusiva por Universal+

• El show íntimo contó con la participación de Sir Elton John y permitió a Dua Lipa interpretar nuevas versiones de éxitos como «Levitating» y «Love Again» junto a una orquesta de 53 músicos.

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Universal+ presenta el estreno, este 1 de noviembre, del especial musical «An Evening with Dua Lipa«, una actuación memorable de la artista británica que tuvo lugar en la sala de conciertos de Londres, Royal Albert Hall.

El especial «An Evening with Dua Lipa» confirma por qué Dua Lipa es un fenómeno global del pop, haciendo un repaso de sus grandes hits. Esta producción contó con la dirección de Paul Dugdale, realizador ganador del Emmy® y el BAFTA®, reconocido por su trabajo retratando a artistas en concierto.

Un Espectáculo Íntimo con Invitados de Lujo

Este espectáculo marcó un éxito más en la carrera de la estrella del pop, quien interpretó, en un contexto más íntimo y relajado, las canciones de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism. En este trabajo, la artista buscó explorar sonidos psicodélicos que ya despuntaban en sus discos previos.

«An Evening with Dua Lipa» cuenta con grandes momentos que los fanáticos podrán atesorar :

• Duetos Estelares: Incluye un dueto con la leyenda de la música Elton John, con quien la artista interpretó el éxito que grabaron juntos, “Cold Heart”.

• Versiones Orquestales: Presenta nuevas versiones de sus hits pop como “Levitating” y “Love Again”, acompañada por una orquesta de 53 músicos dirigidos por Ben Foster.

• Recorrido Musical: La artista realizó un recorrido por 20 canciones, demostrando su versatilidad con temas como “Dance the Night”, su hit incluido en la película Barbie, y “Houdini”, uno de sus grandes éxitos de su último álbum.

El especial, grabado el 17 de octubre de 2024 , también recoge momentos profundamente emotivos, como el homenaje que Dua Lipa rindió a su profesor de música Ray, y la transmisión de imágenes de su vida que anticipaban el camino de una futura superestrella.

El Fenómeno Dua Lipa: Datos Imperdibles

El estreno se da previo a la llegada del «Radical Optimism Tour» de Dua Lipa a Latinoamérica, a partir del 7 de noviembre, comenzando en Buenos Aires, Argentina, y finalizando el 5 de diciembre en la Ciudad de México.

Además de su carrera artística, se destacan otros datos relevantes:

• Sus Inicios: La artista comenzó en la adolescencia publicando videos de covers de sus canciones favoritas en YouTube, como «If I Ain’t Got You» de Alicia Keys y «Beautiful» de Christina Aguilera.

• Inspiración Familiar: Su padre, Dukagjin Lipa, quien fue una estrella de rock en Kosovo en los años 80 con su banda ODA, es su actual manager e inspiración musical.

Labor Humanitaria: En 2016, creó junto a su padre la Fundación Sunny Hill, una fundación benéfica que brinda apoyo a Kosovo en las áreas de arte, cultura y desarrollo comunitario, y financia becas para jóvenes con potencial artístico.

«An Evening with Dua Lipa» y el resto del contenido de Universal+ se transmite en los canales premium: Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, disponibles en los principales operadores de TV paga de la región.

