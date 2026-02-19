The Rookie llega a Universal+ con su temporada más internacional y desafiante

Universal+ anuncia el regreso de John Nolan en la octava temporada de The Rookie

• John Nolan, interpretado por Nathan Fillion, evoluciona de novato a mentor en una entrega que rinde homenaje al cine de espionaje y une fuerzas entre el LAPD y el FBI.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Universal+ ha anunciado el estreno oficial para Latinoamérica de la octava temporada de «The Rookie», consolidando este drama policial como uno de los pilares de su catálogo de entretenimiento. Esta nueva entrega, creada por Alexi Hawley y nominada al Emmy®, representa un punto de inflexión al ampliar su universo narrativo con un ambicioso cambio de escenario internacional y una evolución profunda de su protagonista.

El primer episodio de la temporada, titulado “Czech Mate”, marca un hito histórico para la producción al ser el primer capítulo ambientado fuera de las fronteras estadounidenses. La trama se traslada a Praga, capital de la República Checa, donde la narrativa adopta una escala global con referencias al cine clásico de espionaje. En este contexto, John Nolan, interpretado por Nathan Fillion, asume su rol más complejo hasta la fecha, dejando atrás su etapa de aprendiz para convertirse en mentor de nuevos reclutas mientras enfrenta amenazas de alto impacto.

Colaboración estratégica y arcos narrativos

Durante esta misión internacional, Nolan trabaja en conjunto con el agente del FBI Matt Garza (Felix Solis) y la detective Nyla Harper (Mekia Cox). La investigación conecta directamente con los sucesos de la entrega anterior, reactivando la persecución de un criminal veterano que obliga a una nueva alianza entre el LAPD y el FBI. Por su parte, el personaje de Lucy Chen, interpretado por Melissa O’Neil, retoma su faceta de trabajo encubierto, enfrentándose nuevamente a situaciones de riesgo extremo.

La serie sigue inspirándose en la vida real de William “Bill” Norcross, quien a los 44 años cambió su vida para unirse a la policía y actualmente se desempeña como sargento del LAPD, además de participar como productor ejecutivo y asesor creativo del show.

Disponibilidad y acceso en la región

El impacto de «The Rookie» se refleja en su reciente reconocimiento con dos nominaciones al Emmy®, destacando la calidad de sus escenas de acción y coordinación técnica. La serie es una producción de Lionsgate Television en asociación con 20th Television, distribuida internacionalmente por Lionsgate.

Los suscriptores de Universal+ pueden disfrutar de los nuevos episodios semanales de la octava temporada a través de los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality. Asimismo, las siete temporadas anteriores se encuentran disponibles en exclusiva para maratonear en la aplicación bajo demanda de Universal+, accesible a través de operadores como DIRECTV, Claro, Tigo, ETB y Amazon Prime Video Channels.

