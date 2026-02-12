Universal+ presenta selección de series románticas para maratonear en San Valentín

Universal+ ofrece maratón de contenidos diversos para celebrar el fin de semana del amor

• Títulos como «El camino estrecho al norte profundo» y «Love Island» forman parte de la propuesta de Universal+ para disfrutar de historias de pasión este fin de semana.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Universal+ ha diseñado una programación especial que incluye dramas épicos, realities, comedias románticas y relatos sobrenaturales para celebrar la festividad de San Valentín. Esta curaduría está pensada para ofrecer a los usuarios la posibilidad de maratonear contenidos que exploran amores prohibidos, pasiones intensas y vínculos fuera de lo común durante el próximo fin de semana.

Dramas épicos y realidades sentimentales

Dentro de la oferta destaca «El camino estrecho al norte profundo», una serie protagonizada por Jacob Elordi y ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La trama sigue al cirujano Dorrigo Evans, quien sobrevive a un campo de prisioneros mientras lidia con el recuerdo de un romance prohibido con Amy. Por otro lado, para los seguidores de los formatos de realidad, «Love Island» presenta a solteros en una villa aislada donde las interacciones emocionales generan giros dramáticos y tentaciones constantes.

En el género épico, la miniserie alemana «La guerra de los reinos», inspirada en el Cantar de los Nibelungos, narra la historia de la princesa Kriemhild y su encuentro con el guerrero Sigfrido. La narrativa se complica con un triángulo amoroso donde el deber y el deseo generan consecuencias imprevisibles. Asimismo, el reality «Paris in Love» ofrece una mirada íntima a la vida de Paris Hilton durante los preparativos de su enlace matrimonial con Carter Reum.

Suspenso, comedia y fantasía

El suspenso romántico tiene su espacio con «The Couple Next Door», un drama psicológico que explora los límites de la atracción entre vecinos en un barrio exclusivo. Para quienes prefieren un tono más ligero, la serie «Ghosts» mezcla romance y fantasía a través de Alison, una mujer capaz de comunicarse con los espíritus que habitan su hogar, generando situaciones cómicas y entrañables.

Finalmente, la lista incluye «Colin from Accounts», una comedia romántica creada por Harriet Dyer y Patrick Brammall. La historia, que inicia con un accidente automovilístico y un perro herido, retrata de manera auténtica y con diálogos ingeniosos las relaciones imperfectas entre desconocidos.

Todo el contenido mencionado se encuentra disponible en la plataforma Universal+ y en sus canales premium: Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, accesibles a través de los principales operadores de televisión paga en la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: