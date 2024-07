Universal+ presenta grandes estrenos: Apples Never Fall y The Lazarus Project

Esta Semana en Universal+: Estrenos exclusivos de Apples Never Fall y The Lazarus Project

Los amantes de la ciencia ficción podrán disfrutar del regreso de «The Lazarus Project» el 18 de julio, donde George, interpretado por Paapa Essiedu, busca redimirse en una nueva temporada llena de acción y sorpresas.

Apples Never Fall – Gran estreno, el 16 de julio a las 8:30 PM COL/PAN

El próximo 16 de julio, Universal+ estrenará en exclusiva para Latinoamérica la esperada serie «Apples Never Fall», basada en el best seller «Un Revés Inesperado» de Liane Moriarty, autora de «Big Little Lies». La serie, protagonizada por Annette Bening y Sam Neill, se centra en la aparentemente perfecta familia Delaney, cuya vida cambia drásticamente cuando Joy, la madre, desaparece. Este suceso obliga a su marido y a sus cuatro hijos adultos a replantearse su historia familiar y a enfrentar oscuros secretos que emergen a raíz de la desaparición. Aunque «Apples Never Fall» es ficción, está inspirada en casos reales de desapariciones que la autora escuchó en podcasts durante la pandemia. No te pierdas este emocionante estreno en Universal+.

The Lazarus Project: Segunda Temporada – Estreno el 18 de julio a las 8:30 PM COL/PAN

El 18 de julio, los entusiastas de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo podrán disfrutar del esperado regreso de «The Lazarus Project». En esta nueva temporada, la serie sigue a George, interpretado por Paapa Essiedu, en su misión de salvar al mundo como parte de una organización secreta de viajeros en el tiempo. Después de traicionar a la organización en la primera temporada, George busca redimirse mientras enfrenta revelaciones sobre la verdadera naturaleza de su misión.

Con un elenco que incluye a Anjli Mohindra, Caroline Quentin, y nuevos talentos como Colin Salmon y Royce Pierreson, esta temporada promete estar llena de acción, sorpresas y una profunda exploración de temas como la lealtad y el sacrificio. No te pierdas el emocionante estreno de «The Lazarus Project» en Universal+.

Esta semana será un momento lleno de emociones fuertes y narrativas fascinantes en Universal+. Cada una de estas series mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. No te pierdas estos estrenos exclusivos y sumérgete en las mejores historias del momento solo en Universal+.

Descubre toda la programación de Universal Plus a través de los siguientes cableoperadores:

+Movil #561 Universal Premiere HD #564 Universal Comedy HD #565 Universal Reality HD

Tigo #1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD #1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD #1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

Amazon Prime: Adquiere Universal Plus a través de Prime Video Channels.