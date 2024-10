Universal+ presenta los emocionantes estrenos de octubre: drama, suspenso y realidad

Los imperdibles estrenos de octubre en Universal+: Paris Hilton, un polémico documental y más

(1/Oct/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+ presenta una emocionante selección de estrenos para el mes de octubre, que abarca desde documentales impactantes hasta realities y thrillers dramáticos, ofreciendo una variada programación exclusiva para Latinoamérica. Entre las producciones más esperadas se encuentran el desgarrador documental «A Friend of the Family: Verdadera Maldad», el nuevo reality de Paris Hilton y una intrigante mini-serie sobre la controversial entrevista del Príncipe Andrés.

A Friend of the Family: Verdadera Maldad

Estreno: 9 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

Este documental conmovedor ofrece una mirada cercana al caso de Jan Broberg, actriz y activista, quien fue secuestrada y abusada en la década de los 70 por Robert “B.” Berchtold, un amigo de su familia que utilizó técnicas de manipulación psicológica sobre ella cuando tenía solo 12 años. «A Friend of the Family: Verdadera Maldad» profundiza en la vida de Broberg y en cómo ha enfrentado el trauma de su pasado, revisitando lugares y experiencias que formaron parte de su sanación.

La producción también incluye material inédito del caso y una poderosa conversación entre Jan Broberg y otra víctima de Berchtold, que habla públicamente por primera vez. Este documental es una continuación necesaria de la mini-serie de ficción «A Friend of the Family» y busca generar conciencia sobre el abuso infantil.

Paris in Love (Primera Temporada)

Estreno: 15 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

La socialité y empresaria Paris Hilton regresa a la pantalla con su propio reality show, «Paris in Love», que sigue de cerca la planificación de su espectacular boda con el empresario Carter Reum. En esta serie, el público podrá ver el detrás de escena de este evento, que no estuvo exento de complicaciones, desde tensiones familiares hasta momentos emotivos que llevaron a Hilton al borde de las lágrimas.

Con un carisma innegable y su particular estilo, Paris Hilton muestra nuevamente por qué sigue siendo una figura dominante en el mundo del entretenimiento.

The Ex-Wife (Primera Temporada)

Estreno: 16 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

Catherine Steadman, conocida por su papel en Downton Abbey, adapta el exitoso thriller «The Ex-Wife», basado en la novela homónima de Jess Ryder. En esta serie de suspenso, compuesta por cuatro episodios, la audiencia será testigo de la vida de un matrimonio aparentemente perfecto que esconde oscuros secretos. Comparada con los éxitos literarios Gone Girl y The Girl on the Train, esta serie promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos con giros inesperados y tensiones constantes.

Un Escándalo Muy Real

Estreno: 25 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

«Un Escándalo Muy Real» relata los eventos detrás de la famosa y desastrosa entrevista que la periodista Emily Maitlis (interpretada por Ruth Wilson, ganadora del Globo de Oro®) realizó al Príncipe Andrés (Michael Sheen, nominado al Emmy®), en medio del escándalo que lo vinculaba con Jeffrey Epstein. La entrevista, ampliamente criticada como “un error colosal”, resultó en la retirada del Príncipe de sus funciones públicas para la Corona británica, poniendo en jaque a la monarquía.

Esta mini-serie captura la tensión y las decisiones que llevaron a la realización de una de las entrevistas más polémicas de los últimos tiempos, mostrando el impacto de las declaraciones del Príncipe y las consecuencias inmediatas.

