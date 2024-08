Universal+ presenta “The Couple Next Door”: Un viaje de deseo y traición que no te puedes perder

La serie “The Couple Next Door”, que llega a Universal+ el 3 de septiembre, es una adaptación de la exitosa serie holandesa «Nieuwe Buren»

Protagonizada por Sam Heughan (Outlander), Eleanor Tomlinson (One Day), Alfred Enoch (How to Get Away with Murder) y Jessica De Gouw (Arrow)

(16/Ago/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+ está a punto de presentar “The Couple Next Door” (La pareja de al lado), un apasionante thriller erótico que se estrenará el 3 de septiembre. Esta serie, creada por el talentoso showrunner y guionista británico David Allison (Marcella), promete cautivar a la audiencia con su intrigante trama de deseo, traición y secretos.

La serie se centra en el colapso de dos matrimonios que parecen estables y prometedores hasta que una de las parejas se muda al vecindario, alterando la tranquilidad existente. A lo largo de sus seis episodios, “The Couple Next Door” ofrece revelaciones sorprendentes y giros inesperados en la trama, con un misterio central que involucra una relación prohibida entre Evie (interpretada por Eleanor Tomlinson) y Danny (interpretado por Sam Heughan). Esta atracción sexual se convierte en una traición que desencadenará graves consecuencias para todos los involucrados.

David Allison, el creador de la serie, explica su visión: “Mi intención no era juzgar a los personajes, sino mostrar cómo las fantasías pueden convertirse en una verdadera pesadilla”. La serie explora las formas no tradicionales de relacionarse y cuestiona la monogamia, ofreciendo una perspectiva fresca y provocativa.

Para las intensas escenas de sexo, Allison incorporó a la coordinadora de intimidad Vanessa Coffey, recomendada por Sam Heughan, quien había trabajado con ella en «Outlander». La actriz Eleanor Tomlinson destaca: “La forma en que se filmaron las escenas de sexo es diferente a lo que uno podría esperar. Queríamos mostrar el deseo con sutileza”.

QUIÉN ES QUIÉN EN “THE COUPLE NEXT DOOR”

Sam Heughan es Danny Whitwell, un policía de tránsito que lucha por salvar su matrimonio tras una dolorosa traición de su pareja, Becka. Este desengaño lleva a Danny y Becka a explorar la poligamia, mientras Danny enfrenta un fuerte deseo de convertirse en padre, pero la llegada de la vecina Evie trastorna sus planes.

Eleanor Tomlinson es Evie Greenwood, una mujer casada que busca un cambio en su vida y decide mudarse a Leeds con su esposo. Al conocer a Danny, Evie comienza a explorar deseos ocultos que cambiarán el rumbo de su vida.

Alfred Enoch interpreta a Pete Thomas, el esposo de Evie, quien, al tratar de reavivar la llama en su matrimonio, se enfrenta a una situación oscura cuando su esposa se enamora de su vecino Danny.

Jessica De Gouw es Becka Whitwell, una instructora de yoga que lidia con la culpa de haber traicionado a su esposo. La aparición del romance entre Evie y Danny pone en duda los sentimientos de Becka y la estabilidad de su matrimonio.

Basada en la serie holandesa “Nieuwe Buren” y producida por Eagle Eye Drama y Happy Duck Films, “The Couple Next Door” es un adictivo cóctel de drama psicológico, thriller erótico y policial, con una trama llena de giros argumentales que mantendrán al espectador en vilo.

El elenco también cuenta con la participación de Hugh Dennis (No Time to Die), Kate Robbins (After Life), Deirdre Mullins (The Romanoffs), Joel Morris (Paddington), Ioanna Kimbook (Wedding Season), Janine Duvitski (Dracula) y Katie Clarkson-Hill (Hanna).

No te pierdas el apasionante estreno de “The Couple Next Door” el 3 de septiembre, en exclusiva por Universal+.

