Universal TV estrena en Latinoamérica la segunda temporada de “Almost Paradise”

Christian Kane (Supernatural, Leverage, The Librarians) regresa como un ex agente de la DEA que fue obligado a retirarse. La traición y la amenaza latente de un ataque al corazón lo llevan al lugar más alejado de la locura que pudo encontrar: una pequeña isla tropical en el archipiélago de las Filipinas.

(20/Sep/2023 – web) LatAm.- El miércoles 20 de septiembre a las 10PM LATAM, la segunda temporada de “Almost Paradise” llega a Latinoamérica a través de Universal TV con diez nuevos e intensos episodios. Al ex agente de la DEA Alex Walker (Christian Kane), le ha llegado la hora de regresar a la isla y volver a abrir las puertas del paraíso en está segunda esperada entrega.

“Almost Paradise” sigue las peripecias del ex agente de la DEA, Alex Walker, que busca una vida más tranquila en una isla de Filipinas. A pesar de hacer sus mejores esfuerzos por comenzar de nuevo y relajarse, Alex se topará con un mundo de personas peligrosas y situaciones mortales que le recordarán su antigua profesión. El problema de ello es que disfruta de vivir al límite pese a la fragilidad de su salud.

Al final de la temporada anterior, quedó demostrado que las numerosas afecciones y problemas de salud que aquejaban al protagonista no eran estrictamente físicos, sino obra de su mente. Ahora, Alex buscará el equilibrio mental y darle curso a su recuperación, mientras le empieza a tomar el gusto a la adicción por el juego y decide buscar compañía a través de métodos convencionales.

Pese a múltiples intentos, la tecnología no es lo suyo y así lo deja claro Christian Kane hablando de a quien le toca interpretar: “Alex es tan de la vieja escuela que, si no conoció a alguien en un bar, definitivamente no sucederá. Apenas sabe usar un teléfono celular, pese a la prescripción médica que lo obliga a utilizar aplicaciones de citas para su salud”.

Por otro lado, un ex amor regresará a la vida de Alex. La actriz Lisa Brenner (The Patriot, The Ark) encarnará este rol e irrumpirá en el día a día del ex agente de una manera que lo dejará absolutamente anonadado. La química actoral entre Christian y Lisa anticipa un capítulo muy prometedor que significará el reencuentro de ambos luego de sus participaciones en uno de los recordados episodios de la serie “Leverage”.

Finalmente, esta segunda parte servirá para responder varias inquietudes: “En esto radica el espíritu de la 2º temporada. Hay infinidad de cuestiones que sucederán con muchos personajes diferentes y sobre cómo la isla los está afectando; si van a permanecer en la isla, si van a hacer de ella su hogar, etc. También surgirán muchas preguntas para Alex, ¿quién es su familia? ¿son Kai y Ernesto su familia, o se van a ir? Hay numerosos interrogantes que esta temporada intentará resolver”, confirma Christian Kane de lo que se podrá ver próximamente.

La serie cuenta con un gran elenco que incluye a Christian Kane (Supernatural, Leverage, The Librarians), Samantha Richelle, Arthur Acuña (The Bourne Legacy), Nonie Buencamino (Dagitab) y Ces Quesada (Imbisibol), dando vida a los personajes de Alex Walker, Kai Mendoza, Ernesto Alamares, Ike Ocampo y Cory Santos, respectivamente.

