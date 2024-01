Universal TV inicia el año con grandes estrenos: Family Law y The Irrational

Universal TV presenta familias complicadas, psicología, drama, misterio y lo mejor de los géneros policíaco y dramático

(2/Ene/2024 – web) Panamá.- A partir del próximo 9 de enero a las 9:50PM COL/PAN, Universal TV desvela la fórmula del éxito del drama psicológico y legal con sus grandes estrenos de temporada; historias intrigantes, personajes complejos y tramas realistas. Este anuncio marca el inicio de un emocionante viaje a través de las mentes criminales y los héroes de la ley que mantienen a los espectadores pegados a sus pantallas para darle la bienvenida a este nuevo año.

«Family Law» 3RA TEMPORADA

GRAN ESTRENO 9 DE ENERO 10:40 PM COL/PAN

Family Law regresa para continuar navegando por los dramas familiares del clan Svensson, mientras intentan cumplir con su labor y objetivo de ayudar a otras familias a superar los problemas que los agobia. En esta tercera entrega, Abby conseguirá la libertad condicional que tanto la oprimía, firmará su divorcio y logrará posicionarse en lo más alto del estudio que maneja en sociedad con su padre Harry Svensson (Victor Garber); pero el arduo trabajo que supone dejar atrás su pasado no será tarea fácil.

«The Irrational” 1ERATEMPORADA

GRAN ESTRENO 11 DE ENERO 9:50 PM COL/PAN

The Irrational sigue la efectiva fórmula del «detective poco convencional con un don particular para detectar todo aquello que los demás ignoran». Alec no es técnicamente un detective, sino un profesor universitario y fuente de consulta frecuente para el Buró Federal de Investigaciones, lugar de trabajo de su ex esposa, Marisa Clark (Maahra Hill), cuyas aptitudes marcarán la diferencia a la hora de desenredar casos de alto riesgo y extrema complejidad.

¡Prepárate para la emocionante semana de estrenos! sin duda serán unas de los series más interesantes de este 2024! ¡Stay tuned!