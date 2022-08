Universal TV presenta durante todo agosto las nuevas temporadas de la franquicia FBI

TODOS LOS VIERNES DE AGOSTO DESDE LAS 9PM LATAM

La alta temporada de estrenos de Universal TV ya está en marcha y sigue sumando grandes novedades en su cartelera de estrenos. La factoría Dick Wolf, que reúne los títulos más destacados de los shows policiales del momento, presenta capítulos estreno de las nuevas temporadas de las aclamadas series “FBI” y “FBI Most Wanted”, así como el nacimiento de su más reciente creación “FBI International”

(1/Ago/2022 – web) LatAm.- Todos los viernes de agosto desde las 9pm LATAM, Universal TV apuesta a resolver los crímenes más atroces que azotan el mundo gracias a las fuerzas especiales de “FBI”, “FBI Most Wanted” y la debutante “FBI International”. Las series bajo la firma del padre del género policíaco, el multigalardonado Dick Wolf, deambularán por un sinnúmero de casos que deberán ser resueltos con el propósito de combatir los delitos que amenazan la integridad de la humanidad.

Para ir calentando motores y conocer con qué se encontrará la audiencia en los nuevos episodios, estos son algunos adelantos de los que se verá próximamente en la pantalla de Universal TV:

“FBI” | 4º TEMPORADA

TODOS LOS VIERNES 9PM LATAM

“FBI” es un drama de acción sobre el funcionamiento interno de la oficina de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones. Esta unidad especial aplica todo su talento, su intelecto y su experiencia técnica en casos importantes para mantener a salvo la ciudad de Nueva York y el resto del país.

En esta nueva entrega, el equipo especializado enfrentará muchas situaciones que desafiarán todo tipo de límites. Tendrán que dar con los autores intelectuales detrás de múltiples ataques mortales propinados a jóvenes sin hogar, descubrir a los responsables de la desaparición de policías de la ciudad, desbaratar una red terrorista que querrá atentar contra la población civil y hasta frenar reiterados secuestros de niños por parte de organizaciones pederastas, sólo por mencionar algunos acontecimientos de los que la audiencia será testigo.

El elenco del “FBI” incluye a Missy Peregrym (Catwoman, Heroes) como la agente Maggie Bell, Zeeko Zaki (Homeland, NCIS: Los Angeles) como el agente Omar Adom ‘OA’ Zidan, Jeremy Sisto (Six Feet Under, Dawson’s Creek) como Jubal Valentine, Alana De La Garza (All My Children, CSI: Miami) como la agente especial Isobel Castille, John Boyd (Argo, Suits, Bones) como Stuart Scola y Katherine Renee Turner (Live a Little, Wintersmith) como la agente especial Tiffany Wallace.

“FBI MOST WANTED” | 3º TEMPORADA

TODOS LOS VIERNES 9.50PM LATAM

“FBI Most Wanted” se basa en las historias alrededor del equipo especial de anti fugitivos que rastrea implacablemente y captura a los criminales más notorios en la lista de los más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones. Ningún criminal común figura en la lista, y ningún agente ordinario se encarga de quitarlos de ella.

A lo largo de la su tercera entrega, estos “sabuesos” transitarán por los casos más crudos jamás vistos. Crímenes de odio, posibles atentados contra instituciones gubernamentales de enorme importancia nacional, violencia de género producto del abuso de poder y tomas de rehenes que dejarán atónitos a más de uno, serán algunas escenas que se verán en el trascurso de esta tercera temporada.

Algunas de las aclamadas estrellas que dan vida a esta ficción son Julian McMahon (Will & Grace, Nip/Tuck, Hunters) como Jess LaCroix, Keisha Castle-Hughes (The Walking Dead, Juego de tronos) como Hana Gibson, Roxy Sternberg (Emerald City, Mars) como Sheryll Barnes, Kellan Lutz (Twilight, Six Feet Under, Heroes) como Ken Crosby y Nathaniel Arcand (Smallville, Supernatural) como Clinton Skye, entre muchos otros.

“FBI INTERNATIONAL” | SERIE ESTRENO

TODOS LOS VIERNES 10.45PM LATAM

La versión internacional de “FBI” se concentra en el accionar de agentes de élite del International Fly Team, perteneciente a dicha agencia federal, que viajan por el mundo con la misión de proteger a los estadounidenses dondequiera que se encuentren.

Este drama policial que sitúa la acción fuera de Estados Unidos, con un nuevo equipo con base en Budapest, está liderado por Scott Forrester, un abnegado agente que casi siempre va acompañado del arma secreta de la división, el perro policía Tank. La agente especial Jamie Kellett es la segunda al mando y no duda en plantar cara al peligro, mientras se aferra a su mejor arma, una extensa red de informantes. Las habilidades de Andre Raines lucen mejor sobre el terreno y, además, no hay nadie como él siguiendo el rastro de movimientos financieros internacionales. El fichaje más reciente del grupo es Cameron Vo, graduada en la academia de West Point, que posee una gran visión estratégica y es especialista en interrogatorios. La agente de la Europol Katrin Jaeger aporta su capacidad diplomática con los cuerpos policiales de los países a los que deben acudir. El equipo resuelve casos en ciudades europeas como Praga, París o Madrid usando sus dotes de investigación y negociación, ya que no disponen de permiso para actuar con armas fuera de suelo estadounidense.

El elenco de esta nueva serie está protagonizado por Luke Kleintank (Gossip Girl, Bones, The Good Wife), Heida Reed (Poldark, Toast of London), Christiane Paul (Paranoid, Parlement) y Carter Redwood (Lakers: Tiempo de ganar, The Long Road Home).

¡No te pierdas los episodios estrenos de las series de la franquicia FBI, a lo largo de agosto, sólo por Universal TV!

Para más detalles visita www.universal.tv

