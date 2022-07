Universal TV trae en el mes de julio estrenos de series y temporadas más esperados del año

“MAGNUM P.I.”, S“THE ROOKIE” y “LA FORENSE” regresan con nuevas temporadas a Latinoamérica.

Además, “BLUE BLOODS” protagonizada por Tom Selleck, se suma a los estrenos explosivos de Universal TV

(6/Jul/2022 – web) LatAm.- En julio Universal TV inaugura oficialmente su temporada de estrenos más importante del año. Los shows que son parte de la identidad del canal presentan sus nuevas temporadas que vaticinan momentos épicos y memorables a lo largo de sus nuevos episodios.

Despedidas, nuevos comienzos y atrapantes historias serán parte de este evento televisivo con el regreso de exitosas series y la llegada de nuevos títulos por descubrir como la aclamada serie Blue Bloods.

¿Cuándo se podrá ver cada estreno? A continuación, los detalles sobre los lanzamientos venideros:

“BLUE BLOODS” NUEVA SERIE

MARTES 12 DE JULIO 10.40PM LATAM

Con 16 episodios de 60 minutos, Universal TV trae a Latinoamérica está nueva serie policiaca procedimental dramática estadounidense que se centra en los Reagan, una familia de policías del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) con un elenco de aclamados actores entre los que destacan Tom Selleck (“Magnum P.I.”,“Friends”), Donnie Wahlberg (“Return of the Mac”), Bridget Moynahan (“And Just Like That”), Will Estes (“Line of Duty”), Len Cariou (“Spotlight”), Sami Gayle (“Vampire Academy”), Marisa Ramírez (“Bones”) y Vanessa Ray (“Pretty Little Liars”).

¿Qué tiene de especial “Blue Bloods” frente a otras series del mismo género? La unión familiar. Los Reagan son una familia multigeneracional de policías dedicados a aplicar la ley en la ciudad de Nueva York. Frank Reagan es el comisionado de policía y lidera con la misma diplomacia tanto a la fuerza policial como a su familia, incluso cuando se enfrenta a la política que asoló a su audaz padre, Henry, durante su período como comisionado.

Una fuente de orgullo y preocupación para Frank es su hijo mayor, Danny, un detective experimentado, hombre de familia y veterano de la guerra de Irak que, en ocasiones, utiliza tácticas dudosas para resolver casos con su compañera, la detective María Báez. Las mujeres Reagan en la familia incluyen a Erin, asistente del fiscal de distrito de Nueva York. quien también sirve como brújula legal para sus hermanos y su padre, y es madre soltera de su hija adolescente, Nicky.

Jamie es el Reagan más joven, se graduó en Derecho por Harvard y es el «niño de oro» de la familia. Incapaz de negar la tradición familiar, Jamie decidió renunciar a un lucrativo futuro en la ley y seguir los pasos de la familia como policía. Ha encontrado a un amigo y aliado en Eddie, su pareja femenina que lo mantiene alerta y quien tiene razones muy diferentes a las de los Reagan para unirse a la fuerza policial. Después de varios años de trabajar juntos, Jamie y Eddie finalmente sucumbieron a sus fuertes sentimientos el uno por el otro y están comprometidos para casarse.

MAGNUM P.I. | 4º TEMPORADA (TEMPORADA FINAL)

MIÉRCOLES 13 DE JULIO 10PM LATAM

Thomas Magnum acelera su icónico Ferrari rojo en la trepidante 4ta temporada de «Magnum». El encantador investigador privado hawaiano vuelve a la acción acompañado de sus leales amigos y aliados, como su socia Juliet Higgins, sus colegas veteranos Theodore «TC» Calvin y Orville «Rick» Wright, el inspector de policía Gordon Katsumoto y la solidaria «madre de familia» Teuila «Kumu» Tuileta.

Esta temporada arrancará con Magnum intentando mantener su nueva relación en secreto y encargándose de sus casos en solitario mientras Higgins pasa un tiempo en el extranjero. Pero la calma durará poco, ya que el secuestro de la esposa del detective Katsumoto, en manos de un despiadado criminal, los reunirá a ambos de inmediato para ponerse en acción y resolver rápidamente esta situación.

“Magnum P.I.” está protagonizada por Jay Hernández (“Hawai 5.0”) y un elenco integrado por Perdita Weeks (“Grantchester”), Zachary Knighton (“Santa Clarita Diet”), Stephen Hill (“Random Acts of Flyness”), Tim Kang (“Madam Secretary”), Amy Hill (“Yasuke”) y Brooke Lyons (“The Affair”). Esta nueva temporada contará con 20 episodios de 60 minutos.

THE ROOKIE | 4º TEMPORADA

JUEVES 14 DE JULIO 10PM LATAM

John Nolan – interpretado por Nathan Fillon (“Castle”) – es un pequeño empresario de la construcción que atraviesa una crisis existencial. A sus 40 años, la mujer con la que compartió su vida desde la adolescencia, le ha pedido el divorcio. Sumado a eso, la economía familiar no está en su mejor momento y su insatisfacción con su carrera profesional lo tienen en jaque. Durante una visita al banco, termina siendo testigo de un robo fallido, lo que lo lleva a creer que la vida le está dando una segunda oportunidad para cumplir su mayor sueño: ser un agente de policía. Seis meses después, John se gradúa de la Academia de Los Ángeles y es asignado a una comisaría donde no es bien recibido. Ahora se tiene que enfrentar a los retos que involucra el mundo criminal para los agentes recién llegados a la profesión y demostrar que está hecho para esto.

La tercera temporada concluyó con la boda de la embarazada agente López y Wesley. La ceremonia se vio empañada por el secuestro de Ángela a manos del capo del crimen organizado Sandra de la Cruz, conocida como “La Fiera”. Con este suceso arrancará la 4ta entrega de la serie, en la que los oficiales de policía tendrán que determinar si se trata de un mero acto de venganza por sus recientes desencuentros o si es un paso más en el objetivo de “La Fiera” por controlar el narcotráfico en Los Ángeles. Sea por un motivo u otro, los miembros de la fuerza deberán unirse para rescatar a Ángela antes de que ella o su hijo sufran algún tipo de daño.

“The Rookie” es una serie de comedia dramática creada por Alexi Hawley (“The Following”) y producida por Michelle Chapman (“Duke”), Nicholas Pepper (“Quantico”) y Jonathan E. Steinberg (“The Doctors”). Protagonizada por Nathan Fillon (“Castle”), Titus Makin Jr. (“FBI”) y Alyssa Díaz (“Narcos: Mexico”), esta nueva temporada llega con 20 nuevos episodios de 60 minutos.

LA FORENSE | 4º TEMPORADA

JUEVES 14 DE JULIO 10.50PM LATAM

Basada en las novelas de MR Hall, La Forense (“Coroner) se centra en la historia de la Dra. Jenny Cooper (Serinda Swan), una forense viuda que investiga muertes dudosas, antinaturales o fortuitas en Toronto. Gracias a su intuición, inteligencia y corazón consigue resolver los casos más atroces junto al resto del equipo de expertos que la acompañan. Este grupo de especialistas calificados lo conforman Donovan “Mac” McAvoy (Roger Cross), un hombre que no teme desafiar el status quo, el patólogo Dr. Dwayne Allen (Lovell Adams-Gray) y Alison Trent (Tamara Podemski), la asistente de Cooper que la mantiene con los pies sobre la tierra. Además de resolver muertes en extrañas circunstancias, Jenny debe lidiar con la ansiedad clínica de un hijo adolescente que todavía está de duelo por la muerte de su padre, mientras intenta iniciar una nueva relación amorosa con el enigmático Liam (Éric Bruneau), un cálido y enérgico juez de instrucción.

En la 4ta temporada Jenny Cooper emerge de una pérdida difícil. Ella se sumerge en lo que esconden los muertos de la ciudad, para descubrir métodos, mecanismos, motivos y misterios detrás de cada deceso, lo cual ayuda a evadirse de su realidad y evitar enfrentarse al trauma de su pasado. Pese a los intentos, las voces de los muertos la ayudarán a dar sentido a su vida y poder afrontar lo que la perturba.

“La Forense” está dirigida y producida por Adrienne Mitchell (“Bomb Girls”, “Bellevue”), quien exhibe, a través de la serie, la diversidad racial, de clase y género que conviven en la ciudad, además de poner sobre la mesa temas que son de discusión actual y atañen a la población mundial.

