Regreso del Universo Wolf: Universal+ estrena nuevas temporadas de La Ley y el Orden y One Chicago en noviembre

Dick Wolf vuelve a Universal+: Drama y acción con el estreno de La Ley y el Orden (T25) y UVE (T27) del Universo Wolf

• One Chicago vuelve el 3 de noviembre con Chicago Fire (T14), Chicago P.D. (T13) y Chicago Med (T11), mientras que La Ley y el Orden y UVE estrenan sus temporadas 25 y 27, respectivamente, el 4 de noviembre

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Universo Wolf, la prolífica saga creada por el productor Dick Wolf, vuelve a desplegar toda su fuerza dramática en Universal+ con los estrenos más esperados de sus principales franquicias. Las series La Ley y el Orden, La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE), Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med regresan a Latinoamérica en noviembre con nuevas temporadas que consolidan a Wolf Entertainment como un sello infalible del drama policial y médico.

Estos estrenos llegan cargados de adrenalina, dilemas éticos y grandes regresos que pondrán a prueba a sus icónicos personajes, desde Nueva York hasta el corazón de Chicago.

“One Chicago”: Novedades en el Departamento y el Hospital

El fenómeno de One Chicago regresa a Universal+ el 3 de noviembre con nuevas entregas para sus tres series:

• Chicago Fire (T14): El equipo de la estación 51 enfrentará peligros extremos, a la vez que se redefinen los lazos personales tras la revelación del embarazo de Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) y el regreso de Kelly Severide (Taylor Kinney).

• Chicago P.D. (T13): La tensión se intensifica para el sargento Voight (Jason Beghe) tras la muerte del jefe Reid, una crisis que amenaza su liderazgo. El equipo se verá revolucionado por la gran novedad de la incorporación de la oficial Eva Imani, interpretada por Arienne Mandi.

• Chicago Med (T11): En el Gaffney Medical Center, la Dra. Hannah Asher (Jessy Schram) inicia la temporada con un embarazo inesperado. Además, el Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss) retorna al hospital, reavivando antiguas y complejas dinámicas con sus colegas.

La Ley y el Orden: Justicia y Emoción

Los estrenos de la franquicia judicial y policial llegan a Universal+ el 4 de noviembre:

La Ley y el Orden (T25)

El clásico policial que continúa explorando los límites de la justicia y la moralidad llega a su temporada 25. La nueva entrega se inicia con un asesinato que sacude la comisaría 27 y que despierta sospechas internas. La trama se vuelve más emocional y oscura cuando la fiscal adjunta Samantha Maroun (Odelya Halevi) se ve personalmente involucrada, ya que el caso de un sospechoso se conecta con la muerte de su hermana. La serie cuenta con un elenco estelar que incluye a Hugh Dancy, Tony Goldwyn y Maura Tierney.

La Ley y el Orden: UVE (T27)

La ganadora del Emmy® Mariska Hargitay regresa como la Capitana Olivia Benson al mando de la unidad más emblemática de Manhattan en la temporada 27. Una de las grandes sorpresas es el regreso de la detective Amanda Rollins (Kelli Giddish), quien vuelve tras su salida en la temporada 24, reavivando su relación con Dominick “Sonny” Carisi Jr. (Peter Scanavino). Además, se anticipa la posible reactivación de una conexión entre Benson y Elliot Stabler (Christopher Meloni), una de las duplas más queridas por los seguidores del Universo Wolf.

Las producciones de Wolf Entertainment continúan marcando la pauta en el género del drama televisivo, explorando el sacrificio, la humanidad y la búsqueda de la justicia.