Uprising: Anuncian celebración mundial por los 80 años de Bob Marley

Bob Marley 80: Tributo global con música, unidad y legado

El concierto ‘Uprising’, transmitido desde Tuff Gong Studios en Kingston, reunirá a artistas consagrados y emergentes del reggae para rendir homenaje al legado musical y social de Bob Marley, quien sigue inspirando a generaciones con su mensaje de amor y justicia.

(12/Feb/2025 – Panama24Horas web) Los Ángeles, CA.- Para conmemorar los 80 años del nacimiento de Bob Marley, la familia Marley, UMe e Island Records han preparado una serie de eventos y lanzamientos especiales que celebrarán el impacto cultural y social del legendario artista.

Las actividades culminarán con el concierto tributo “Uprising”, que se transmitirá en vivo desde Tuff Gong Studios en Kingston, Jamaica, el 6 de febrero. Este evento reunirá a talentosos artistas jamaicanos, incluyendo Mortimer, Bugle, Kumar Fyah, Naomi Cowan, Quan Dajai, Kelly Shane y Alexx A-Game, varios de los cuales participaron en la película Bob Marley: One Love. La transmisión incluirá además una retrospectiva de actuaciones pasadas en honor a Marley, presentaciones especiales y un repaso al impacto de la Bob Marley Foundation.

La retransmisión en directo del tributo podrá verse el 6 de febrero de 15:00 a 19:00 horas (ET) en el canal oficial de YouTube de Tuff Gong TV.

“Celebrar el 80 cumpleaños de papá con el tema de ‘Uprising’ es un momento especial para nuestra familia y los fans de todo el mundo. Este álbum representa gran parte de su espíritu, con canciones poderosas como ‘Forever Loving Jah’, ‘Coming In From The Cold’, ‘Could You Be Loved’ y ‘Redemption Song’, que siguen inspirando a generaciones”, expresó Cedella Marley, CEO del Bob Marley Group of Companies.

Además del tributo musical, se estrenará la serie documental “Bob Marley & I”, cuyo primer episodio contará con Don Letts, cineasta y músico británico, quien narrará su experiencia al presenciar un icónico concierto de Marley en el Lyceum Theatre de Londres en 1975. La serie se transmitirá en el canal oficial de Tuff Gong TV y en las redes sociales de Bob Marley.

Otro de los momentos más emotivos de la conmemoración será el coro mundial Young Voices, una iniciativa que reunirá a más de 250.000 niños de todo el mundo para interpretar un popurrí de los mayores éxitos de Marley, como “One Love”, “Jamming’” y “Three Little Birds”. Este canto global se llevará a cabo el 6 de febrero desde el Co-op Live Arena en Manchester, Inglaterra, con la participación de 8.000 niños en el recinto y miles más conectados virtualmente.

“Sé que papá tendría una enorme sonrisa en la cara y estaría muy orgulloso de saber que sus palabras de libertad, amor y unidad son cantadas por tantas almas jóvenes y hermosas de todo el mundo”, añadió Cedella Marley.

En paralelo, Bob Marley’s Tuff Gong Radio (SiriusXM, canal 19) presentará una programación especial con entrevistas, rarezas musicales y mensajes de artistas que celebran la vida y obra del icono del reggae.

La música de Bob Marley sigue siendo una de las más influyentes en el mundo. Su recopilación Legend ha sido certificada con 18 discos de platino por la RIAA y continúa siendo el álbum de reggae más vendido de la historia. Su mensaje de paz, amor y justicia sigue resonando a nivel global, con su música trascendiendo generaciones y culturas.

