Victoria Blue, reina del pop/R&B presenta el sencillo “Tuya”

(14/Ene/2022 – web) Miami, EE.UU.- Victoria Blue, la reina del pop/R&B con sabor latino, presentó este viernes el sencillo “Tuya”, un himno sobre el valor de las mujeres.

“La canción es un himno sobre el empoderamiento de las mujeres. Tener amor propio y saber lo que vales. La frase común ‘no soy tuya’, a lo largo de la canción, trata sobre reclamar tu poder e independencia y alejarte de cualquier cosa que sea menor”, explicó la cantante.

Victoria Blue dedicó “Tuya” a todas las mujeres independientes que están enfocadas y trabajando duro para alcanzar sus metas y sueños.

La cantante, nacida y criada en Miami, de padres afrocubanos y puertorriqueños, considera que su crianza latina y diversa es la influencia principal en su carrera musical.

Ha sido premiada como Mejor vocalista en el Festival Nacional de Música, de Nueva York. Es un rostro muy conocido del exitoso programa «The X Factor USA», donde compitió en Los Ángeles junto a los jueces-mentores Simon Cowell, Paulina Rubio, Demi Lovato y Kelly Rowland.

En 2017 debutó con “Heart On The Line”. En 2021, fue invitada a los Latin American Music Awards y cantó junto a Maluma y Ziggy Marley para el lanzamiento de «7 Days In Jamaica».

Vía MS Agency