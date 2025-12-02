VidantaWorld Cirque du Soleil: Celebraciones de fin de año con JOYÀ en Riviera Maya y el estreno mundial LUDŌ en Nuevo Nayarit

LUDŌ y JOYÀ: las joyas de VidantaWorld Cirque du Soleil para celebrar una Navidad y Año Nuevo inolvidables en México

• JOYÀ, que celebra 11 años de éxito, ofrece una experiencia inmersiva familiar inspirada en la mariposa monarca, con una función especial VIP para Fin de Año.

(02/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Esta temporada decembrina, VidantaWorld Cirque du Soleil se posiciona como el epicentro del entretenimiento y el lujo en México. Tanto la Riviera Maya como la Riviera Nayarit ofrecen dos espectáculos de clase mundial ideales para celebrar la Navidad y recibir el 2026: JOYÀ y el estreno mundial de LUDŌ.

JOYÀ: Once Años de Éxito en la Riviera Maya

Cirque du Soleil JOYÀ celebra su 11º aniversario con un renovado impulso creativo en la Riviera Maya. Desde su debut en 2014, el espectáculo ha redefinido el concepto de dinner & show, siendo el único de Cirque du Soleil con experiencia gastronómica que fusiona cocina, música, teatro y acrobacia en un mismo lugar.

JOYÀ, una experiencia familiar, narra la travesía de una joven y su abuelo en busca de los secretos de la vida, inspirada en la migración de la mariposa monarca y la riqueza cultural de México. Con más de 1.5 millones de espectadores, se consolida como un ícono del Caribe mexicano.

• Funciones: De martes a sábado.

• Fin de Año: 31 de diciembre con el VIP Dinner Show & Brindis.

• Lugar: Teatro Vidanta en Riviera Maya.

• Reservaciones: cirquedusoleil.com/joya

LUDŌ: El Estreno Mundial Submersivo en Nuevo Vallarta

LUDŌ llega como la joya de la temporada a VidantaWorld Nuevo Nayarit-Vallarta. Este viaje sensorial, con estreno mundial el 16 de diciembre, combina gastronomía y actuación bajo la superficie, inspirado en los elementos del agua y la emoción del descubrimiento.

El show presenta acrobacias aéreas, danza, proyecciones envolventes y tecnología escénica de vanguardia en un teatro 360° diseñado dentro del BON Luxury Theme Park. LUDŌ promete ser una experiencia inmersiva donde «la gravedad desaparece y la imaginación fluye libremente».

La gran celebración de Fin de Año será el 31 de diciembre, con el exclusivo evento VIP New Year’s Eve Show & After Party. La velada incluirá cena gourmet o tapas, barra internacional, música en vivo, un show de luces y fuentes sincronizadas, fuegos artificiales y una fiesta para recibir el año 2026. Durante todo diciembre, los asistentes también podrán disfrutar de gastronomía especial de temporada y champagne ilimitado.

• Funciones inaugurales: Desde el 16 de diciembre.

• Fin de Año: 31 de diciembre con el VIP Dinner Show & After Party.

• Lugar: BON Luxury Theme Park, VidantaWorld Nuevo Vallarta.

• Boletos y más información: cirquedusoleil.com/ludo

Las Rívieras Maya y Nayarit se consolidan así como los destinos ideales para despertar los sentidos y crear recuerdos duraderos en esta época festiva.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: