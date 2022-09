Viernes de acción y risas en Studio Universal junto a Dwayne “The Rock” Johnson

09 DE SEPTIEMBRE 8PM MEX/COL/PAN Y 10PM ARG/CHI

Studio Universal y Dwayne “The Rock” Johnson se juntaron e idearon un viernes de súper acción y risas para terminar la primera semana de septiembre en compañía del mejor cine de Hollywood.

(1/Sep/2022 – web) LatAm.- El 09 de septiembre a partir de las 8pm MEX/COL/PAN y 10pm ARG/CHI, Studio Universal prepara un especial con dos grandes estrenos protagonizados por el gran Dwayne Johnson. El reconocido actor que saltó a la fama por su participación en “La Momia Regresa”, dejando atrás su pasado como luchador que le valió su apodo de “The Rock”, será el host de una noche cinematográfica que se convertirá en la antesala de un fin de semana prometedor. Estos son los títulos que serán parte de este especial:

“UN ESPÍA Y MEDIO”

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE 8PM MEX/COL/PAN Y 10PM ARG/CHI

Bob (Dwayne Johnson) es un letal agente de la CIA, pero en sus años de adolescencia fue víctima de acoso escolar, ya que sus compañeros de secundaria le solían intimidar por su sobrepeso. Sin embargo, en vez de hundirse, Bob decide entrenar y se transforma en un gigante musculoso que acabará trabajando para el servicio de inteligencia. Por su parte, Calvin (Kevin Hart) era la estrella de los deportes y el chico más popular de la escuela secundaria. Pero no todo en la vida es color de rosa y, en la actualidad, Calvin es un aburrido contable que vive añorando sus años de gloria.

Cuando en la víspera de una reunión de antiguos alumnos Calvin se reúne con Bob, su sorpresa será enorme al descubrir que ese tímido chico que solía ser el perdedor de la escuela y al que todos acosaban se ha convertido en un asesino a sueldo de la Agencia Central de Inteligencia. Claro que el asombro será mayor cuando Calvin se vea completamente inmerso en el peligroso mundo del espionaje internacional. Para cuando la ex estrella de los deportes se dé cuenta del embrollo en el que se ha metido, ya será demasiado tarde. Los dos antiguos compañeros del instituto se verán arrastrados a un mundo de tiroteos, traiciones e investigación, que les obligará a jugarse el cuello en incontables ocasiones. Los dos tendrán que conseguir sobrevivir mientras hacen frente a multitud de villanos.

Esta comedia de acción está dirigida por Rawson Marshall Thurber (Somos los Miller, Los misterios de Pittsburgh, Cuestión de pelotas) y protagonizada por Dwayne Johnson (“Fast & Furious 7”) y Kevin Hart (“Ride Along”). Completan el reparto de actores Amy Ryan (“Gone Baby Gone”), Danielle Nicolet (“The Flash, Elementary”), Ryan Hansen (“Bad Teacher”), Megan Park (“The Dark Room”) y Aaron Paul (“Breaking Bad”).

“RASCACIELOS: RESCATE EN LAS ALTURAS

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE 10PM MEX/COL/PAN Y 11.55PM ARG/CHI

Will Ford (Dwayne Johnson) es un marine y ex agente del FBI del área de secuestros y rescate de rehenes, quien ahora se desenvuelve como el mejor agente de seguridad de los rascacielos más prominentes del mundo. En su nueva misión tendrá que inspeccionar la seguridad en uno de los edificios más altos e imponentes del mundo en China, en donde se enfrentará al colapso de la seguridad en las instalaciones y será señalado como el responsable del ataque. Ahora, como un hombre perseguido, el ex agente deberá buscar la forma de limpiar su nombre y, al mismo tiempo, rescatar a su familia, quienes se encuentran atrapados dentro del rascacielos.

Película de acción y aventuras producida por Legendary Entertainment e inspirada en un famoso juego de acción y aventura de igual nombre, Skyscrapper. El film fue escrito y dirigido por Rawson Marshall (“Dodgeball: A True Underdog Story”) y cuanta con un elenco integrado por Neve Campbell (“Scream”), Pablo Schreiber (“Vicky Cristina Barcelona”) y Roland Møller (“Land of Mine”).

¡No te pierdas este especial de película, el próximo 09 de septiembre por la pantalla de Studio Universal!

Vía Praestigium