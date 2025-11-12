Paramount y Nickelodeon abren la Villa de Bob Esponja en Toreo Parque Central para dar inicio a la Navidad

Diversión en Fondo de Bikini: La Villa de Bob Esponja celebra el estreno de la nueva película en Ciudad de México

• La Villa de Bob Esponja , cuyo acceso es gratuito, estará disponible para toda la familia del 9 de noviembre al 6 de enero, invitando a vivir el espíritu navideño con actividades y zonas llenas de color.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Paramount Pictures y Nickelodeon celebran la llegada de la temporada navideña con el encendido del árbol y la apertura de la Villa de Bob Esponja en Toreo Parque Central, en un evento que tuvo lugar el pasado sábado 8 de noviembre.

Inspirada en el mundo submarino de Fondo de Bikini, esta experiencia interactiva invita a chicos y grandes a disfrutar de actividades, zonas llenas de color y mucha diversión, en el marco del próximo estreno de la nueva película de Bob Esponja.

Una experiencia interactiva gratuita

A partir del 9 de noviembre, Toreo Parque Central se convierte en el destino perfecto para vivir el espíritu navideño. La Villa de Bob Esponja tendrá una duración aproximada de 15 minutos por recorrido, con un cupo limitado a 80 personas por grupo para garantizar una experiencia cercana.

Horarios y Duración de la Villa:

• Del 9 de noviembre al 18 de diciembre: Viernes a domingo.

• Del 19 de diciembre al 6 de enero: Lunes a domingo.

• Horario (ambos periodos): 12:00 a 20:00 hrs.

El acceso a la Villa de Bob Esponja es gratuito; solo se requiere registrarse con el staff en el arco de entrada. Los accesos se realizan cada 20 minutos. Adicionalmente, la Pop-Up Store estará abierta todos los días hasta el 6 de enero.

La nueva aventura cinematográfica

La celebración navideña coincide con el estreno de la nueva película, Bob Esponja: En Busca De Los Pantalones Cuadrados, que llegará a cines el 25 de diciembre de 2025.

En esta nueva aventura, Bob Esponja y sus amigos se embarcan en el más grande e imperdible evento cinematográfico. Desesperado por ser un chico grande, Bob Esponja sigue al Holandés Errante, el misterioso pirata fantasma, en una comedia de aventuras marítimas que lo lleva a las profundidades del mar, a donde ningún Esponja ha llegado jamás.

La película es presentada por Paramount Animation y Nickelodeon Movies, en asociación con Domain Entertainment y MRC, bajo la dirección de Derek Drymon.

