Vilma Avila lanza “Un Momento”, un himno de empoderamiento femenino desde la vulnerabilidad

“Un Momento”: Vilma Avila conecta con su autenticidad para inspirar a mujeres en todo el mundo

Escrita, compuesta y producida por Vilma Avila, “Un Momento” se convierte en una declaración artística de fortaleza emocional y conexión femenina.

(9/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La cantautora panameña Vilma Avila presenta su más reciente creación musical, “Un Momento”, una canción que emerge como una poderosa declaración de autenticidad y empoderamiento femenino. En un contexto donde las mujeres enfrentan constantes desafíos para equilibrar carrera, maternidad y autoaceptación, Avila transforma su experiencia personal en un mensaje universal de fortaleza emocional.

“Un Momento” nació en un punto de inflexión en la vida de la artista, cuando las presiones sociales la llevaron a reconectarse consigo misma. “Escribí esta canción en un momento en el que necesitaba desconectar del mundo exterior para conectarme conmigo misma”, comparte Vilma. La obra aborda abiertamente las exigencias que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y familiar, y cómo la culpa y el juicio social afectan su desarrollo personal.

Tras una pausa profesional dedicada a su familia, Vilma Avila enfrentó el reto de reinventarse. “Descubrí que la clave estaba en valorar cada momento, enfocarme en la calidad sobre la cantidad y recordar que la edad no es un límite para realizar nuestros sueños con pasión”, afirma.

“Un Momento” es más que una canción: es un himno que invita a las mujeres a abrazar su vulnerabilidad como fuente de poder. Escrita, compuesta, interpretada y producida por Vilma Avila, la pieza cuenta con arreglos de Shahe Sinanoglu, mezcla y masterización de Ricky Campanelli, y un video dirigido por la propia artista, con edición de Simón Marchand de Disjonctés Productions.

Vilma Avila, radicada en Quebec, Canadá, es también abogada especializada en Ciencias Políticas y Derechos de Autor. Fundadora de PrimaStar Productions, el primer sello independiente femenino en Canadá, y de la organización sin fines de lucro Alegría, dedicada a niños de bajos recursos en Panamá, Vilma se ha consolidado como una líder en la industria musical y en el impulso del talento creativo femenino.

Con “Un Momento”, Vilma Avila reafirma su misión de inspirar a mujeres de todo el mundo a vivir con autenticidad, a través de la música, la literatura y el compromiso social.