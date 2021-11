Voces: Llega el primer documental de Empoderamiento Femenino en Latinoamérica

VOCES DE E! cuenta con testimonios inéditos de grandes mujeres como Cecilia Roth, Lala Pasquinelli, Ana Torrejón, Mónica Milito, Andrea Echeverri (Aterciopelados), Belky Arizala, Alejandra Borrero, Michelle Rodríguez (40 y 20, Me caigo de risa), Danielle Dithurbide, Yásnaya Aguilar, Martha Ortiz, Sandra Echeverría (Savages), Morganna Love, Margarita “la Diosa de la Cumbia”, Bárbara Torres, Brenda Kellerman y Moyenei Valdés.

El documental llega para hacer frente a los cánones de la belleza actual en Latinoamérica por medio de un experimento, realizado con inteligencia artificial, en el que más de 350 mujeres de América Latina crearon rostros imaginarios a partir de 4 preguntas: ¿Cómo crees que luce una mujer bonita?, ¿Cómo luce una mujer que aparece en televisión y pantallas?, ¿Cómo luce la mujer que más aparece en los medios de comunicación?, ¿Cómo es la mujer que debería ocupar un rol de liderazgo?.

Estas son algunas de las interrogantes que se cuestionan en este nuevo documental y que dejan en evidencia que Latinoamérica aún continúa viviendo bajo cánones raciales. VOCES DE E! es una invitación a elevar la voz para así promover la unión, la diversidad y la sororidad femenina.

Este documental es parte de la campaña institucional de E! Entertainment Voces de E!, iniciativa que agrupa los esfuerzos por promover la diversidad, equidad e inclusión de NBCUniversal International Networks en la región, bajo el objetivo de potenciar el empoderamiento femenino y enaltecer la voz de las mujeres independientemente de su raza, edad, género y patrones de belleza.

VOCES DE E! se suma a una serie de producciones originales de NBCUniversal International Networks que promueven estos pilares en E! Entertainment: empoderamiento femenino, diversidad, equidad e inclusión entre ellos: ¨Con Carmen¨, ¨Escuela Imparables¨, ¨Belleza XL¨, ¨Born To Fashion¨, ¨Popsulas¨ y ¨JuJu Boot Camp¨.

CONOCE MÁS SOBRE LAS GRANDES PROTAGONISTAS DE ¨VOCES DE E!¨

Cecilia Roth

Aclamada actriz argentina de teatro, cine y televisión, ganadora de dos Premios Goya y un Premio del Cine Europeo. No ha dejado de trabajar en Argentina pese a triunfar plenamente en el cine español desde sus primeras apariciones en ¨Las verdes praderas¨, de José Luis Garci, ¨Arrebato¨, de Iván Zulueta, y ¨Laberinto de pasiones¨, de Pedro Almodóvar.

Lala Pasquinelli

Fundadora argentina de ¨Mujeres Que No Fueron Tapa¨ un proyecto de arte que tiene como norte, llamar la atención acerca de como las revistas y los medios, reproducen un estereotipo homogéneo de la mujer; una sola posibilidad; a la vez que dar visibilidad a las mujeres extraordinarias comunes y diversas que están transformando el mundo y desnaturalizar desde el aprecio de nuestra singularidad, la manera en que nos miramos.

Ana Torrejón

Reconocida Periodista y docente argentina en promover la diversidad, la moda y el empoderamiento femenino. Directora Editorial de L’Officiel Argentina. Ana dirigió las revistas «Claudia» , «Elle» y «Harpers Bazaar». Actualmente se desempeña como Directora Editorial de L’ Officiel Argentina. Entre 1998 y el 2011 fue mentora de «Dabbah Torrejón Arte Contemporáneo» galeria especializada en talentos latinoamericanos. Dictó seminarios en Chile, Perú, Uruguay y Ecuador. Como docente se desempeñó en la UDLA y Universidad del Pacífico (Chile), Ort (Uruguay) y UP ( Argentina). Recibió el premio Live Brillianty, la distinción Mujeres Creativas.

Mónica Milito

La Dra. Mónica Milito es una aclamada médica argentina especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, con estudios de post-grado cursados en Harvard Medical School, Boston, Estados Unidos. Es miembro de la Asociación Medica Argentina, reconocida internacionalmente por sus aportes a la cirugía estética y su dinámica aplicación de nuevas tecnologías.

Andrea Echeverri (Aterciopelados)

Famosa cantante de Aterciopelados y emblema del rock nacional en Colombia y toda Latinoamérica. Ha desarrollado en paralelo su carrera musical como solista, siendo reconocida por su habilidad en composición e interpretación de diversos instrumentos como la gaita, percusión, entre otros. Ha sido ganadora de premios Grammy, MTV, Lo Nuestro, entre muchos otros. Su tercer trabajo discográfico individual ¨Ruiseñora¨, publicado en 2012, es un álbum que profundiza en ideales feministas que intentan motivar a la mujer latinoamericana a ser dueña de su propia historia.

Belky Arizala

Es una modelo, empresaria y actriz afrocolombiana nacida en Cúcuta, Norte de Santander; quien lidera la fundación «El alma no tiene color» con la que ha realizado varias acciones filantrópicas en favor de la población afrodescendiente de Colombia.

Creadora de una agencia de modelos que lleva su nombre, prepara especialmente a mujeres afrocolombianas, entendiendo que ésta era una población que no había sido tenida en cuenta en la moda colombiana.

Alejandra Borrero

Aclamada actriz colombiana de cine, teatro y televisión. En 1998 tras años de trabajo en la actuación en la televisión colombiana se declara lesbiana, asunto que según ella no fue bien aceptado por el país y le produjo una depresión durante cuatro años. Decidió irse a vivir a Estados Unidos, cuestionando como en Colombia no existía respeto hacia la diferencia. Cuatro años después de anunciar su preferencia sexual vuelve a su país natal y acepta hacer una entrevista sobre su orientación sexual concluyendo que poco a poco la sociedad ya estaba aceptando la diversidad sexual.

Michelle Rodríguez

Talentosa actriz, comediante y cantante mexicana. Cuando se habla de comedia mexicana, el nombre de Michelle Rodríguez es un referente obligado en la conversación. Y es que a través de su participación en producciones como 40 y 20, Me caigo de risa, La culpa es de la Malinche y Last one laughing, la actriz ha demostrado su gran capacidad para manejar este género, superarse siempre y sacar una buena carcajada al público. Hoy la también cantante se siente muy orgullosa de su trayectoria, porque le ha permitido inspirar a futuras generaciones de artistas a continuar por ese camino.

Danielle Dithurbide

Reconocida periodista y conductora de noticieros mexicana. En enero del 2016 fue nombrada directora de Información internacional de Noticieros Televisa y en agosto del mismo año se convirtió en titular del noticiero matutino «Las Noticias» de lunes a viernes a las 5:50 de la mañana por Las Estrellas. Actualmente conduce el noticiero matutino «Despierta» de lunes a viernes a las 6:30. En 2011, 2012 y 2014 fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México por trabajos de investigación sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, las prisiones para enfermos mentales en México y los asuntos de migración infantil

Yásnaya Aguilar

Reconocida activista lingüística, escritora, traductora, promotora de derechos lingüísticos e investigadora mexicana. Ha realizado proyectos que atienden a las necesidades de los hablantes cuya lengua corre el riesgo de desaparecer. Actualmente es miembro del Colegio Mixe, un colectivo que busca realizar investigaciones sobre la lengua y cultura mixes, así como difundir las mismas.

Martha Ortiz

Aclamada chef mexicana quien se ha convertido en el lado feminista de la cocina mexicana de vanguardia. Propietaria de Dulce Patria, considerado el mejor restaurante en México por La Liste. Investigadora y conocedora de la realidad social (materia que estudió de manera profesional), posee un profundo amor por su país y la cultura mexicana. En su quehacer cotidiano ha sabido combinar ambas vertientes, la de la creación, la imaginación, por un lado, y la de los sabores y las costumbres inscritas en las raíces mexicanas. Así, tiene en su haber varios libros de cocina, a la vez que una importante participación en festivales y congresos internacionales.

Sandra Echeverría

Aclamada actriz y cantante mexicana quién ha brillado en exitosas producciones como ¨Súbete a mi Moto¨, ¨El Clon¨, ¨Criminal Minds¨, ¨La Usurpadora¨, entre muchos otros, y “Savages” (2012) de Oliver Stone (donde trabajó con Salma Hayek). Se abrió paso en el mundo del espectáculo gracias a su voz, sin imaginar que la música le mostraría el camino para descubrir su verdadera pasión: la actuación. Una mujer con una historia de lucha y esfuerzo, que hoy es una de las estrellas más completas de México.

Morganna Love

Reconocida cantante, activista y actriz mexicana. Su activismo para el respeto y la visibilidad de las mujeres trans en la sociedad, hicieron que, en 2020, Love fuera reconocida por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. ​ Morganna también funge como activista para la Organización de las Naciones Unidas.

Margarita ¨La Diosa de la Cumbia¨

Famosa cantante colombiana nacionalizada mexicana de cumbia, bachata, boleros, vallenato y música tropical. Ha sido galardonada por el Senado de Colombia con la Orden de Caballero en 2012 por su labor artística y trabajo de difusión de la cultura colombiana en el extranjero, principalmente en México.

Bárbara Torres

Aclamada actriz, comediante y celebridad de Internet de nacionalidad argentina, saltando a la fama por su cómica interpretación del personaje Excelsa en La Familia P. Luche, proyecto de Eugenio Derbez en el que trabajó durante diez años hasta que terminó la serie uno de los programas de comedia más recordados en México.

Brenda Kellerman

Reconocida actriz y conductora de televisión, nacida en Costa Rica y radicada actualmente en México donde se desenvuelve como aclamada personalidad de programas deportivos, siendo sinonimo de fuerza, lucha y superación.

Moyenei Valdés

Cantante chilena, reconocida por su trabajo como solista y a bordo del colectivo Mamma Soul. Hija de dos Padres Activistas , su Infancia Fue Marcada por la Turbulencia de la Dictadura Militar. A los 18 años descubrió que su Camino en la Música seria la Llave maestra para Volar en Completa Libertad y convertir sus sueños en Realidad. Fue Pionera en la visión de formar la primera Banda de Mujeres en Chile Mamma Soul, proyecto que influye hasta el día de hoy en la escena Musical y sociopolítica en su tierra natal. Ha dedicado su Vida a abrir espacios de desarrollo para las mujeres en la Música.

