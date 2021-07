«Volver al futuro I y II»: Los amigos más aventureros en el tiempo, celebran el Día Internacional de la Amistad

(27/Jul/2021 – web) Latam.- La trilogía de Volver al futuro es un clásico invaluable de la fantasía y la ciencia ficción, que ha sobrepasado expectativas viviendo en cada generación desde 1985.

VIDEO

El próximo viernes 30 de julio desde las 3:10 PM COL/PAN Studio Universal celebrará el Día Internacional de la amistad de la mano de una de las producciones más icónicas de todos los tiempos, “Volver al futuro I Y II”, una oda a la fantasía y ciencia ficción, que cuenta las aventuras de los inseparables amigos Marty McFly un joven de 17 años y el Dr Emmett L Brown “Doc”, un científico excéntrico y brillante. Esta dupla vivirá intensamente las situaciones más vertiginosas al viajar al pasado por error, enfrentándose a la difícil misión de mantener su presente intacto. Así desde 1985, pasando por 1955, 2015, 1885 esta explosiva pareja sigue conquistando generación tras generación.

Esta trilogía dirigida por y creada por Robert Zemeckis (“Forrest Gump” “Cast Away”) protagonizada por Michael J Fox (“The Fighteners” Stuart Little”) y Christopher Loyd (“Clue” “Alicia en el país de las maravillas”) ha encantado a millones de espectadores alrededor del mundo.

** 3 Momentos de verdadera amistad entre Marty y el “Doc”

• La vez que “Doc” buscó a Marty para proteger el futuro de sus hijos

• Cuando Marty viajó al Lejano Oeste para salvar al “Doc”

• El Regreso del “Doc” junto a su familia al presente, para visitar a Marty

** ¡Algunos datos que demuestran por qué esta multipremiada trilogía es imperdible! **

• Ha sido incluida en listados de los mejores largometrajes jamás hechas

• En 2007 su guión fue escogido por la Writers Guild Award como uno de los mejores guiones de todos los tiempos.

• En 2007 fue elegida para su preservación en el National Film Registry por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

• Existe un grupo de rock británico llamado McFly

• Back to the Future tiene diferentes novelas basadas en su guión, la primera escrita por George Gipe, con personajes, escenas y locaciones inéditas que no aparecen en el film. La segunda es una adaptación de esta novela para público infantil y la tercera Back to the Future: The Official Book of the Complete Movie Trilogy, escrita por Michael Klastorin y Sally Hibbin, esta última se lanzó en simultánea con el estreno de la tercera entrega de Volver al Futuro

• En 1991 se estrenó la serie animada Back to the Future, producida por Universal Cartoon Studios

• De Volver al futuro se han creado varios videojuegos desarrollados para diferentes versiones de videoconsolas

• El Parque temático Universal Studios Florida tuvo una atracción dedicada a esta trilogía, que se replicó en Universal Studios Hollywood y Japón.

No te pierdas #VolverAlFuturo el próximo 30 de julio por Studio Universal y #CelebraLaAmistad

Para más detalles sobre la variada oferta cinematográfica de Studio Universal, visita www.studiouniversal.com

Fuente/Foto: Studio Universal