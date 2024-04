Warner Bros. Television presenta el tráiler de Pretty Little Liars: Escuela de Verano

La nueva temporada de ‘Pretty Little Liars’ está por llegar, y Max ha lanzado el tráiler oficial de ‘Escuela de Verano’

(19/Abr/2024 – web) México.- Max ha lanzado el tráiler oficial de PRETTY LITTLE LIARS: ESCUELA DE VERANO, de Warner Bros. Television. Los dos primeros episodios de la nueva temporada se estrenan en Max el jueves 9 de mayo, seguidos de un estreno semanal hasta el 20 de junio.

Tras los terroríficos acontecimientos de «Pretty Little Liars: Un Nuevo Pecado«, los jóvenes se enfrentan a un destino peor que la muerte: la escuela de verano. Sin embargo, Millwood High no es lo único que se interpone en el camino de sus divertidos trabajos vacacionales y sus nuevos intereses amorosos. Una nueva amenaza, que puede o no estar relacionada con el villano «A», acaba de llegar a la ciudad y los pondrá a prueba.

Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles y Maia Reficco regresan al reparto como la nueva generación de ‘pequeñas mentirosas’. La serie también está protagonizada por Mallory Bechtel, Sharon Leal, Alex Aiono, Jordan Gonzalez y Elias Kacavas.

La serie ha sido creada y escrita por Roberto Aguirre-Sacasa («Riverdale», «El mundo oculto de Sabrina») y Lindsay Calhoon Bring («El mundo oculto de Sabrina»), que también ejercen de productores ejecutivos. La producción corre a cargo de Muckle Man Productions (de Aguirre-Sacasa) y Alloy Entertainment, en asociación con Warner Bros. Television. Leslie Morgenstein y Gina Girolamo, de Alloy, son también productoras ejecutivas, junto con Marlene King (que desarrolló la serie original Pretty Little Liars) y Michael Grassi.