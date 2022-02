«We Got Love» una pareja legendaria llega a E! este 15 de Febrero

GRAN ESTRENO MARTES 15 DE FEBRERO (LATAM)

La aclamada cantautora, actriz, bailarina Teyana Taylor (quién ha colaborado con grandes estrellas como Pharrell Williams, Kanye West, Usher, entre muchos otros), y el atleta superestrella, campeón de la NBA, Iman Shumpert se embarcan en un viaje de amor único para abrir las puertas de sus vidas y compartir su experiencia de amor con toda Latinoamérica.

(11/Feb/2022 – web) Latam.- Con motivo de la llegada del mes que celebra el amor, E! Entertainment trae por primera vez a Latinoamérica un estreno de la mano de una de las parejas más legendarias de la cultura pop junto a la cantautora, actriz y bailarina Teyana Taylor y el atleta superestrella, campeón de la NBA, Iman Shumpert en ¨We Got Love: Teyana & Iman¨ este martes 15 de febrero LATAM y el jueves 17 de febrero BRASIL a partir de las 10pm.

¨We Got Love Teyana & Iman¨ es una nueva serie documental auténtica y sin filtros que sigue a las potencias de la cultura pop Teyana, Iman, sus hijas Junie B, Baby Rue y su séquito muy unido de familiares. La serie brinda un acceso sin precedentes a las vidas de Teyana e Iman juntos, nunca antes visto en una serie documental de celebridades hasta ahora.

Teyana e Iman han construido un imperio, pero aún no han terminado. Tienen metas importantes y grandes ambiciones, pero nunca perderán de vista lo que es realmente importante, la familia.

CONOCE MÁS SOBRE TEYANA TAYLOR & IMAN SHUMPERT

TEYANA TAYLOR

Aclamada cantautora, actriz, bailarina, coreógrafa, directora y modelo estadounidense. En 2005, Taylor firmó un contrato discográfico con el sello de Pharrell Williams, antes de hacer su primera aparición nacional en My Super Sweet 16 de MTV. En 2012, firmó con el sello de Kanye West. Como compositora, Taylor también ha escrito discos para artistas como Usher, Chris Brown y Omarion.

Asimismo, Taylor ha sorprendido a todos en las pasarelas durante la Semana de la Moda y también ha obtenido funciones de alto perfil, como en My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West.

Teyana Taylor se convirtió así en ser la primera mujer negra que aparece en la tapa de la revista Maxim como la «Mujer viva más sexy».

También, Teyana ha coreografiado para Beyonce y como protagonista del videoclip Fade de Kanye West lo convirtió en una sensación viral global.

IMAN SHUMPERT

Aclamado rapero, productor, empresario, actor y jugador de baloncesto de la NBA. Iman se convirtió en el favorito de los fanáticos en Nueva York gracias a su juego defensivo. Además de ser un ex campeón de la NBA revolucionó la TV de Estados Unidos al ganar el concurso ¨Dancing with the Stars¨.

De ser campeón de la NBA a ganar un reconocido concurso de baile. Iman Shumpert, que jugó durante 10 temporadas en la mejor liga de básquet del mundo, se convirtió en el 2021 en los triunfadores de la edición número 30 de ¨Dancing with the Stars¨, un clásico de la TV en los Estados Unidos que reúne a grandes bailarines con estrellas reconocidas del deporte y el espectáculo.

Shumpert, que logró el título de la NBA junto a LeBron James y los Cleveland Cavaliers tras batir a los Golden State Warriors en la recordada final de la temporada 2015-2016, ahora llega a la pantalla de Latinoamérica para cautivar a la audiencia con su historia de amor y familia.

¿Listos para celebrar el mes del amor junto a Teyana & Iman?

¡No te pierdas el gran estreno de ¨We Got Love: Teyana & Iman¨, este 15 de febrero LATAM y 17 de febrero BRASIL a las 10pm solo por E! Entertainment!

Vía Praestigium