Why Women Kill llega a Lifetime con Lucy Liu, Ginnifer Goodwin y Lana Parrilla al frente del elenco

Marc Cherry presenta en Lifetime la serie Why Women Kill, una provocadora comedia negra sobre traición y venganza

(7/Oct/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- El canal Lifetime anuncia el estreno de la aclamada serie de comedia negra Why Women Kill, creada y producida por Marc Cherry, conocido por Desperate Housewives y Devious Maids. Esta intrigante serie, que combina humor negro con drama, explora cómo la traición y el desamor pueden llevar a decisiones fatales, ofreciendo una perspectiva provocadora y oscura sobre las relaciones humanas. A partir del 7 de octubre, Lifetime emitirá las dos primeras temporadas de Why Women Kill, de lunes a viernes a las 21:05 (MÉX).

En su primera temporada, la serie narra la vida de tres mujeres que viven en la misma mansión de Pasadena pero en diferentes décadas: Beth Ann, una ama de casa en los años 60; Simone, una mujer de la alta sociedad en los 80; y Taylor, una abogada moderna en 2019. Las tres enfrentan problemas en sus matrimonios, especialmente la infidelidad, y sus respuestas a esta traición desencadenan una serie de eventos que las llevan a tomar decisiones extremas. Con un elenco de estrellas que incluye a Ginnifer Goodwin (Once Upon a Time), Lucy Liu (Elementary) y Kirby Howell-Baptiste (The Good Place), la primera temporada promete cautivar con una mezcla de giros inesperados y humor ácido.

La segunda temporada, que se estrena el 21 de octubre, introduce un elenco completamente nuevo y un cambio en la ambientación, trasladándose al año 1949. Esta temporada se centra en las historias de dos mujeres muy diferentes: Alma Filcott, una ama de casa que anhela unirse al exclusivo Club de Jardinería Elysian Park, y Rita Castillo, la presidenta del club y esposa de un anciano millonario. Mientras Alma descubre el oscuro secreto de su esposo, la vida de Rita parece tambalearse al sospechar que su joven amante le es infiel. Interpretada por Allison Tolman (Fargo) y Lana Parrilla (Once Upon a Time), la segunda temporada promete explorar temas como la belleza, la pertenencia y la verdad detrás de las apariencias.

Sinopsis Temporada 1:

Lunes 07 – Me gustaría asesinarte, pero me acabo de arreglar

Beth Ann intenta revitalizar su matrimonio, pero descubre que su esposo le es infiel. Simone, por su parte, encuentra consuelo en el hijo de su amiga Naomi, mientras que Taylor, la abogada de 2019, enfrenta una verdad devastadora sobre su matrimonio abierto.

Martes 08 – Asesinar significa nunca tener que pedir perdón

Beth Ann descubre la infidelidad de su esposo en 1963, mientras Simone enfrenta un devastador secreto en 1984. En la actualidad, Taylor lidia con las complejidades de su relación abierta.

Miércoles 09 – Maté a todos lo que los hicieron, pero de espaldas y con tacón de aguja

Beth Ann traza un plan para acercarse a la amante de su esposo, mientras que Simone y Taylor enfrentan sus propios desafíos matrimoniales.

Sinopsis Temporada 2:

Lunes 21 – La mujer de la ventana

Alma descubre la inquietante colección de «recuerdos» de su esposo y decide seguir adelante con sus aspiraciones en el Club de Jardinería. Por otro lado, Rita sospecha de su joven amante mientras lidia con la llegada de la hija de su marido enfermo.

Martes 22 – Secreto más allá de la puerta

Alma se esfuerza por asegurar su lugar en el club, pero sus planes se ven comprometidos cuando descubre un oscuro secreto de su esposo Bertram.

Miércoles 23 – Dama en el lago

Alma y Bertram deben ocultar un secreto que podría arruinarlo todo, mientras que la hija de Alma busca la verdad sobre su amante, Scooter.

Marc Cherry vuelve a cautivar a la audiencia con Why Women Kill, una serie que combina drama, humor negro y giros sorprendentes, abordando temas como la infidelidad, el deseo de pertenencia y la venganza. Lifetime invita a sus televidentes a sumergirse en esta fascinante historia desde el 7 de octubre.