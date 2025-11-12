Yamilka Pitre: La ganadora de Vive la Música protagoniza un especial de «Recordar es vivir» por el mes de la patria

Yamilka Pitre: La ganadora de Vive la Música protagoniza un especial de «Recordar es vivir» por el mes de la patria
Yamilka Pitre: La ganadora de Vive la Música protagoniza un especial de "Recordar es vivir" por el mes de la patriaSertv

Este miércoles 12 de noviembre, el programa "Recordar es vivir" de Sertv presentará una edición especial dedicada a la cantante panameña Yamilka Pitre Sertv, en celebración del mes de la patria.

«Recordar es vivir» presenta un especial de Yamilka Pitre este miércoles a las 8:00 p.m.

• La ganadora de Vive la Música 2009, Yamilka Pitre, deleitará a la audiencia con un repertorio lleno de sabor junto al gran maestro Diego Gale, bajo la conducción de Pete Romero.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Este miércoles 12 de noviembre, la audiencia panameña no debe dejar de sintonizar “Recordar es vivir”, que presentará una edición especial dedicada a la destacada cantante nacional Yamilka Pitre por Sertv.

En el marco de la celebración del mes de la patria, el programa invita a disfrutar de una velada musical junto a Pete Romero. La artista, ganadora del concurso Vive la Música 2009, Yamilka Pitre deleitará a la audiencia con un repertorio lleno de sabor, contando con la participación especial del gran maestro Diego Gale.

La cantante panameña, reconocida por su gran talento y proyección internacional, será la protagonista de este especial que busca celebrar la identidad nacional a través de la música.

“Recordar es vivir” se transmitirá este miércoles, a las 8:00 p.m. por Sertv, líderes en producción nacional.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

El especial Lifetime Christmas Movies regresa con 52 títulos y 9 estrenos

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb