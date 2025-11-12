Yamilka Pitre: La ganadora de Vive la Música protagoniza un especial de «Recordar es vivir» por el mes de la patria

«Recordar es vivir» presenta un especial de Yamilka Pitre este miércoles a las 8:00 p.m.

• La ganadora de Vive la Música 2009, Yamilka Pitre , deleitará a la audiencia con un repertorio lleno de sabor junto al gran maestro Diego Gale, bajo la conducción de Pete Romero.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Este miércoles 12 de noviembre, la audiencia panameña no debe dejar de sintonizar “Recordar es vivir”, que presentará una edición especial dedicada a la destacada cantante nacional Yamilka Pitre por Sertv.

En el marco de la celebración del mes de la patria, el programa invita a disfrutar de una velada musical junto a Pete Romero. La artista, ganadora del concurso Vive la Música 2009, Yamilka Pitre deleitará a la audiencia con un repertorio lleno de sabor, contando con la participación especial del gran maestro Diego Gale.

La cantante panameña, reconocida por su gran talento y proyección internacional, será la protagonista de este especial que busca celebrar la identidad nacional a través de la música.

“Recordar es vivir” se transmitirá este miércoles, a las 8:00 p.m. por Sertv, líderes en producción nacional.

