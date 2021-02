Escuelas estadounidenses convocan a docentes panameños para el año lectivo en agosto 2021

• Gracias a este programa global de educación, niños estadounidenses aprenden la cultura panameña y el idioma español.

• Seguro de vida, boleto de avión, trámite de visa y el mismo salario que el de un profesional estadounidense, son algunos de los beneficios que otorga Participate Learning.

• Las inscripciones para quienes deseen postularse al proceso de selección de docentes para el nuevo ciclo escolar estarán abiertas a partir de hoy.

(24/Feb/2021 – web) La organización de educación global Participate Learning abrió su proceso de reclutamiento para todos aquellos maestros y maestras, que quieran trabajar en escuelas en Estados Unidos por un período de 3 a 5 años, a partir de este nuevo año escolar que comenzará a finales de agosto de 2021.

Las posiciones disponibles corresponden a la enseñanza en el nivel de preescolar y primaria, donde podrán compartir acerca de la cultura panameña y enseñanza del idioma español como segunda lengua, a niños con edades entre los 5 y 10 años.

Kelyin Ríos es una maestra originaria de Panamá que forma parte del programa desde 2019, actualmente imparte clases a niños de kinder y primer grado en una escuela ubicada en Carolina del Norte. “Mi experiencia en estos dos años ha sido maravillosa, cuando llegué aquí pensé que lo sabía todo, pero me di cuenta que no; he realizado mi maestría de vida gracias a una gran oportunidad para expandir mis horizontes, aprender metodologías nuevas de enseñanza y que me ha permitido enriquecer mi conocimiento como profesional y también a nivel personal”, aseguró la maestra.

Más oportunidades para maestros panameños

Ronald Ramírez, coordinador de reclutamiento para Latinoamérica comentó que “Participate Learning quiere invitar a todos los docentes que no pudieron cumplir su sueño de ser maestros internacionales el año anterior, a que se inscriban para el período 2021 y no abandonen sus metas profesionales y personales. Los beneficiarios, durante su estadía en Estados Unidos, reciben capacitaciones de actualización profesional y durante el proceso cuentan con un acompañamiento continuo para garantizar el desarrollo de sus capacidades y talentos”.

Esta convocatoria no solo promueve el empleo de profesores panameños y su experiencia internacional, sino a su vez, que el país tenga más personal capacitado para incrementar el crecimiento de la educación bilingüe.

“Aunque se han enfrentado retos debido a la Pandemia, la organización se ha encargado de darles acompañamiento durante todos esos meses para el uso de la tecnología, herramientas didácticas en línea y hemos velado por su salud y seguridad en todo momento”, finalizó Ramírez.

Participate Learning ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de la segunda lengua en los docentes a través de una experiencia familiar y laboral en otro país, permitiendo que, a su regreso a Panamá, las oportunidades laborales sean más amplias.

Quienes tengan familia, también pueden aplicar, ya que el Programa contempla la gestión de visas para el núcleo familiar (cónyuge e hijos) durante los años que permanezca el educador en su labor de enseñanza.

Kelyin invita y motiva a los y las docentes panameñas a que participen en el proceso, para que puedan vivir la experiencia multicultural y crecimiento profesional que, como ella y otros colegas, les ha permitido tener cada vez más herramientas para trabajar en educación.

Entre los beneficios que reciben los docentes están: un salario igual al de un profesional de la educación estadounidense, seguro médico, boleto de avión, trámite de visa e inducción durante su periodo de radicación. A esto se suma la posibilidad de convertirse en embajadores de las diferentes culturas del mundo en el país norteamericano e intercambiar conocimientos que pueden aplicarse en sus países de origen.

Los requisitos para aplicar son:

o Hablar inglés fluido.

o Contar con título universitario en docencia.

o Tener al menos dos años de experiencia laboral a tiempo completo en una escuela o colegio.

o Poseer licencia de conducir y experiencia al volante, debido a que los maestros reclutados deben desplazarse en automóvil a su lugar de trabajo.

Puede conocer la historia de Kelyin en el siguiente video:

https://m.youtube.com/watch?v=tTOFesGV7sQ

Las personas interesadas que quieran aplicar para el programa pueden hacerlo de manera gratuita:

https://go.participatelearning.com/pa_202102

Para mayor información, puede escribir al chat ubicado en la esquina inferior derecha del sitio web www.participatelearning.com

Vía MCComunicaciones