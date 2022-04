Ford es reconocido líder de la industria automotriz por su desempeño ambiental en el 2022

(22/Abr/2022 – web) Dearborn, Michigan, EE.UU.- Mientras el mundo conmemora el Día del Planeta Tierra, la necesidad de una acción climática ambiciosa se ha vuelto cada vez más urgente. Ford expresó su orgullo de ser reconocido como el líder de la industria automotriz por su desempeño ambiental en el 2022 Rankings of America’s Most JUST Companies.

“En Ford, nuestro objetivo es crear un impacto positivo en las personas y el planeta. Porque el futuro de esta empresa se centra en un propósito más grande que la fabricación de vehículos”, dijo Mary Wroten, directora de sustentabilidad global y Ambiental, Social y Gobernanza (ESG-Environmental, Social and Governance) de Ford Motor Company.

“Es por eso que estamos invirtiendo más de $50 mil millones en vehículos eléctricos para 2026 y acelerando nuestro progreso hacia la neutralidad de carbono a más tardar en 2050. Estamos enfocados en reducir nuestra huella de carbono, invertir en energía renovable y ampliar los límites de la innovación y tecnologías necesarias para el futuro”, precisó.

Para más información: https://justcapital.com/news/earth-day-2022-best-companies-for-environment-by-industry/.

