Innovación y Desarrollo: HUAWEI contribuye con la transformación educativa en Panamá

(17/Ene/2024 – web) Panamá.- La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva.La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo.

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar el desarrollo.

En la actualidad, 250 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos. Es hora de transformar la educación.

La sexta edición del Día Internacional de la Educación se celebrará el 24 de enero de 2024 bajo el lema «aprender para una paz duradera». La educación es fundamental en este empeño, como subraya la recomendación de la UNESCO sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible.

El aprendizaje para la paz debe ser transformador y contribuir a dotar a los alumnos de los conocimientos, valores, actitudes, competencias y comportamientos necesarios para convertirse en agentes de cambios. Empresas como HUAWEI es un agente de cambio, ya que cree en la educación a través de su programa estrella de Responsabilidad Social Empresarial Seeds for The Future, mejor conocido como Semillas para el futuro, iniciativa entre HUAWEI Technologies y las instituciones de educación superior para el reforzamiento del apoyo en el sector educativo y TIC de Panamá, impacta en la educación tecnológica panameña y regional.

En 2023 fueron 92 estudiantes que participaron de un programa híbrido de 8 días con mentores por parte del INCAE Institute para el desarrollo de sus ideas y proyectos grupales de la competencia. Por medio de talleres de liderazgo, trabajo en equipo, tecnologías e intercambio cultural, incluyendo actividades locales de interacción en San José, Costa Rica.

La integración de estudiantes es una experiencia que ayuda a enriquecer el conocimiento y compartir las vivencias, en ese sentido Ana Zuleta comentó su experiencia como el 20 de septiembre recibió con profunda satisfacción la noticia de ser seleccionada para ser parte del programa ‘Semillas para el Futuro’ de HUAWEI. “Este momento llenó mi corazón de gratitud y emoción. “Seeds for the Future» es una destacada iniciativa global destinada a fomentar el talento y formar a los futuros jóvenes líderes en el campo de la tecnología”.

“A lo largo del programa, tuve el privilegio de conocer a jóvenes participantes de República Dominicana, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Jamaica y Surinam. Compartimos ideas, convicciones y cultura, enriqueciendo mi perspectiva. Las amistades formadas durante este tiempo ocupan un lugar especial en mi corazón, a pesar de nuestro breve encuentro”, expresó.

Agradeció especialmente al equipo de Panamá por el excelente esfuerzo que se hizo durante estos días. “La química y la colaboración que experimentamos fueron notables y juntos avanzamos en nuestro proyecto ‘Port Flow’, que se centró en la innovación, optimización y mejora de los sistemas portuarios utilizando IA, 5G y tecnología en la nube para mejorar el flujo de carga y aumentar la competitividad”, comentó.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Huawei Seeds For The Future por brindarme esta invaluable oportunidad de participar en el programa ‘Seeds for the Future’. Esta experiencia ha tenido un impacto significativo en mi vida. Agradezco a Huawei por invertir en talento joven y el futuro de la tecnología. Espero aplicar lo que he aprendido y contribuir al avance de la industria tecnológica. Ha sido un honor ser parte de este programa y estoy profundamente agradecida por esta oportunidad”, añadió.

Por su parte Ana Arias, otra de las jóvenes beneficiadas con el programa de HUAWEI dijo que las palabras se quedan cortas para expresar la increíble experiencia que vivió esa semana. Entre las clases magistrales y el intercambio cultural le dejó amistades para toda la vida. “Me siento muy orgullosa y feliz de haber participado de este gran programa”.

En cuanto a Robert Lu Zheng ​ comenta que su experiencia fue increíble pudo expandir sus conocimientos y poner a prueba las habilidades y destrezas. “Junto a mis otros nueve compañeros de equipo, dimos a conocer las bellezas de mi país, y aprender sobre otras culturas y lo bello que son su gente. Sin duda una experiencia que me queda enmarcada para toda la vida».

Durante este programa, obtuvieron un profundo conocimiento de nuevas tecnologías como 5G, Inteligencia Artificial (IA) y computación en la nube, gracias a las valiosas sesiones de capacitación dirigidas por expertos de HUAWEI. Además, recibió valiosas lecciones sobre liderazgo y negocios de la prestigiosa INCAE Business School. Este crecimiento profesional y personal les será de gran utilidad en el futuro.

La educación TIC continúa siendo una de las estrategias clave para reducir la brecha digital en Latinoamérica, y ha apoyado directamente la reactivación económica y desarrollo tecnológico del país. Por esto, Semillas del Futuro tiene como propósito empoderar a los jóvenes de toda la región para inspirar a la próxima generación de líderes a través de la tecnología para superar los retos y los desafíos del futuro.