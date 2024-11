Trump y la Casa Blanca: Expectativas comerciales y desafíos para América del Norte

Victoria de Trump y el Futuro Comercial de América del Norte: Perspectivas y Retos

(6/Nov/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Tras la victoria de Donald Trump, los índices financieros de Estados Unidos, como el Dow Jones, el S&P 500 y el NASDAQ, registraron un impulso considerable, alcanzando niveles máximos. Este aparente optimismo en los mercados refleja una expectativa favorable en términos financieros, aunque los desafíos de fondo no pasan desapercibidos. La desregulación en sectores clave y un enfoque proteccionista hacia el comercio exterior plantean riesgos potenciales para las empresas norteamericanas, al tiempo que se abren nuevas oportunidades de crecimiento interno.

La firma global de Marketing y Corporate Affairs, LLYC, ha publicado un análisis detallado en su informe “2024 U.S. Election: Impact on Business for the North American Region”, donde explora cómo las políticas del nuevo gobierno de Trump podrían impactar a los sectores privados en áreas fundamentales como energía, salud y finanzas. Este informe evalúa la magnitud de los cambios que pueden surgir, especialmente en el contexto de una política republicana que promueve la desregulación y una disminución de los impuestos corporativos con el fin de incentivar la manufactura y la inversión interna.

En línea con esta postura, se espera que el presidente electo impulse medidas para reducir las restricciones en sectores energéticos, de salud y manufactura, lo cual podría provocar un aumento en las preocupaciones ambientales y en los desafíos de sostenibilidad a largo plazo. La eliminación de normativas en estas áreas podría llevar a una falta de inversión en tecnologías verdes, exponiendo a las empresas a riesgos reputacionales y operativos si no logran cumplir con las exigencias internacionales en sostenibilidad y protección ambiental.

En el ámbito del comercio, el enfoque de Trump hacia una política de “America First” propone incrementar los aranceles para proteger la producción nacional, especialmente en industrias como la automotriz y la textil, que dependen de cadenas de suministro globales. Este proteccionismo también podría afectar a empresas tecnológicas y farmacéuticas, cuyas operaciones están integradas globalmente y se sostienen a través de una colaboración internacional constante. Las barreras comerciales podrían representar desafíos adicionales para estas empresas, obligándolas a buscar estrategias adaptativas para mantener sus operaciones en un entorno internacional más fragmentado.

A pesar de estos retos, el acuerdo T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) sigue ofreciendo una base sólida para las relaciones comerciales en la región. Este tratado asegura acceso a mercados clave, establece normas en materia laboral y ambiental y fortalece las cadenas de suministro en Norteamérica. El T-MEC también proporciona un marco de estabilidad y seguridad jurídica fundamental, abarcando aspectos como la facilitación aduanera, la protección de inversiones y el comercio digital.

Mundo Montes de Oca, Director de Asuntos Públicos en LLYC México, enfatizó la importancia del T-MEC en este nuevo contexto político: «En un entorno de constante cambio político, el T-MEC representa una garantía de estabilidad y crecimiento para las empresas de Norteamérica. Este acuerdo no solo protege las inversiones y asegura el acceso a mercados clave, sino que también refuerza nuestras cadenas de suministro y establece un marco de colaboración que trasciende las diferencias políticas. Para las empresas, contar con esta certidumbre es fundamental en un contexto de transformación».

La victoria de Trump trae consigo un conjunto de impactos que se extienden a nivel sectorial y regional. Las políticas republicanas presentan enfoques contrastantes en áreas clave como la energía, salud y tecnología, lo cual proyecta un panorama de riesgos e incertidumbre comercial, especialmente en relación con las políticas arancelarias y las reformas regulatorias. Sin embargo, el T-MEC se mantiene como un pilar de certidumbre y un recurso clave para las empresas que buscan estabilidad en sus operaciones en Norteamérica, promoviendo la adaptabilidad y el crecimiento ante los cambios que se avecinan.