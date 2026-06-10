Científicos globales se unen para preservar la biodiversidad de América Latina y el Caribe

• Un grupo de 25 científicos internacionales analiza en Panamá los mecanismos para otorgar valor económico al capital natural y frenar la pérdida de hábitats.

(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un grupo de 25 científicos internacionales se reunió en Panamá durante la segunda jornada de los Diálogos Mutis de la Biodiversidad con el objetivo de establecer estrategias conjuntas para preservar la biodiversidad de América Latina y el Caribe. El encuentro, organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, busca otorgar un valor estratégico al capital natural de la región e integrarlo formalmente en la agenda de las inversiones globales a través de mesas técnicas enfocadas en el valor económico de los recursos, tecnologías innovadoras y gobernanza ambiental.

Durante la sesión de apertura, Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilizaciones de CAF, explicó en tercera persona que la biodiversidad de América Latina y el Caribe representa el material más crítico para el entorno regional. La ejecutiva de la entidad financiera precisó que el desafío principal radica en lograr que el conocimiento científico acumulado se transforme en acciones concretas con la capacidad de movilizar esquemas de financiamiento internacional hacia la protección de los recursos naturales.

Acciones gubernamentales ante la crisis ambiental

Por su parte, el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, destacó la velocidad de respuesta de CAF para adaptarse a las necesidades del istmo. El funcionario advirtió sobre la existencia de una triple crisis global caracterizada por la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la destrucción de los hábitats naturales. Navarro enfatizó que las soluciones sustanciales para mitigar estos impactos se encuentran en manos de los gobiernos locales, requiriendo la protección inmediata del entorno inmediato.

En representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Rodrigo Morales detalló que las naciones de la región necesitan profundizar en los análisis de conservación. El especialista mexicano apuntó que su país avanza de forma decidida hacia el cumplimiento de la meta global del 30-30, a pesar de que las áreas naturales protegidas continúan bajo amenaza constante debido a factores como las presiones sociales, el cambio climático y el limitado acceso a financiamiento. Asimismo, Hernando García, director del Instituto Humboldt, indicó que la batalla contra la degradación ecológica requiere conectar de manera eficiente el conocimiento científico global con el accionar local.

Enfoque ecosistémico y recursos financieros

Como parte de su estrategia corporativa, la institución financiera CAF ha superado de manera consecutiva durante dos años su meta fijada del 40% de financiamiento verde proyectado hacia el año 2026. La entidad bancaria ha incorporado formalmente un enfoque ecosistémico en la totalidad de sus operaciones e inversiones, otorgando prioridad de atención a un total de 15 ecosistemas estratégicos distribuidos a lo largo del territorio regional.

Los planes institucionales de la organización contemplan la asignación de un presupuesto de 40.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para el financiamiento del crecimiento verde. De este monto global de inversión, CAF destinará un 10% específicamente al rubro de la biodiversidad, orientando los recursos económicos a respaldar de manera directa las labores de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la naturaleza en la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: