Informe de Citi destaca el papel de la IA en la optimización de las cadenas de suministro

América Latina se consolida como motor de las cadenas de suministro globales

• La integración de la inteligencia artificial y el blockchain está transformando la financiación del comercio, permitiendo que las cadenas de suministro regionales sean más eficientes y resilientes.

(09/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- América Latina ha logrado consolidarse como un nodo estratégico en la gran realineación del comercio mundial, aprovechando su ubicación geográfica y sus recursos naturales para fortalecer las cadenas de suministro de alta tecnología en Asia y Norteamérica. Según la última edición del informe Global Outlook and Solutions (Citi GPS) de Citi, titulado «Financiación de la cadena de suministro – Comercio global duradero en la era de la IA«, la región experimentó un crecimiento del 82% en sus flujos comerciales hacia el sur de Asia y la ASEAN entre 2019 y 2024.

Este dinamismo responde al papel vital de la región como proveedora de minerales críticos para la industria electrónica asiática. Paralelamente, las exportaciones hacia Norteamérica aumentaron un 43%, impulsadas por la estrategia de las empresas estadounidenses de diversificar sus fuentes de suministro fuera de China. Además, el informe destaca que la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe creció un 12% en la primera mitad de 2025, desafiando la tendencia negativa de las economías desarrolladas.

Innovación tecnológica y eficiencia operativa

El estudio de Citi subraya cómo la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el núcleo de la financiación comercial. Pablo del Valle, CEO de Citi para Centroamérica y el Caribe, señaló que la integración de la IA permite la creación de cadenas de suministro más inteligentes y una optimización de capital que otorga ventajas competitivas decisivas. Por su parte, Adoniro Cestari, Responsable Global de Comercio y Capital de Trabajo en Citi, explicó que el procesamiento inteligente de documentos mediante IA reduce tiempos de ejecución a pocos minutos y aumenta la precisión a niveles máximos.

Asimismo, Citi ha implementado pilotos de pagos comerciales basados en blockchain, logrando transiciones de garantías en papel a ejecuciones digitales automatizadas con operatividad 24/7. Esta evolución tecnológica es fundamental para sostener el superciclo de inversión en centros de datos relacionados con la IA, cuyo gasto de capital global se estima alcanzará los 7,75 billones de dólares para el año 2030.

Tendencias de relocalización y diversificación

La encuesta realizada a 710 grandes corporaciones indica que el 65% está diversificando activamente sus redes logísticas. Países como México, India, Vietnam y Tailandia emergen como los destinos preferidos para esta reconfiguración. En América Latina, el 44% de las empresas asegura que la reubicación mejora la proximidad con el consumidor final, la cifra más alta registrada a nivel global.

Steve Donovan, Jefe de Servicios para América Latina de Citi, reafirmó que la región ya no es un actor periférico, sino un destino vital para los mercados internacionales. La capacidad de adaptación ante la volatilidad arancelaria y el enfoque estratégico en la diversificación han permitido que las empresas locales no solo resistan los cambios de política global, sino que lideren la transición hacia un modelo comercial regionalizado y multipolar.

