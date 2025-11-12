¿Codeudor o Fiador? APC Experian advierte sobre los riesgos y el impacto en tu historial crediticio

Antes de firmar: Tres claves de APC Experian para tomar una decisión informada sobre ser Codeudor o Fiador

• La entidad explica que ser Codeudor o Fiador no es un favor simple, sino una responsabilidad que se mantiene vigente hasta que la deuda sea saldada y que afecta directamente la capacidad futura de acceder a préstamos.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de su compromiso con la educación financiera, APC Experian emite una alerta sobre los riesgos y las responsabilidades que implica aceptar ser Codeudor o Fiador de una obligación crediticia. Aunque la decisión suele tomarse como un gesto de confianza, puede tener repercusiones significativas en el historial crediticio y en la capacidad futura de acceder a productos financieros.

Es crucial entender la diferencia entre ambos roles:

• Fiador: Su responsabilidad se activa únicamente si el titular del crédito incumple.

• Codeudor: Comparte la responsabilidad desde el inicio, siendo considerado legalmente con el mismo nivel de obligación que quien solicita el préstamo.

Con el objetivo de promover decisiones responsables, APC Experian presenta tres aspectos clave que todo consumidor debe considerar antes de aceptar este tipo de compromisos:

1. Impacto directo en el historial crediticio

Firmar como fiador o codeudor implica asumir una obligación financiera conjunta. Si el titular del crédito incumple, usted deberá responder por la deuda, y esta responsabilidad quedará registrada en su historial crediticio, afectando su reputación financiera.

2. No se desvincula automáticamente

Una vez aceptado el rol de fiador o codeudor, no es posible retirarse de forma automática. La responsabilidad se mantiene vigente hasta que la deuda sea saldada o la entidad financiera autorice un cambio en los términos del contrato.

3. Puede limitar el acceso a nuevos créditos

Las entidades financieras consideran todas las obligaciones registradas a su nombre al evaluar una solicitud de crédito. Figurar como Codeudor o Fiador puede influir en la aprobación y condiciones de futuros préstamos, especialmente si ya tiene otros compromisos financieros.

Recomendaciones para proteger su reputación

Antes de aceptar ser Codeudor o Fiador, APC Experian recomienda consultar su historial crediticio de forma gratuita y evaluar cuidadosamente a la persona solicitante, verificando su comportamiento de pago y estabilidad financiera. Además, es fundamental formalizar el acuerdo por escrito, entendiendo claramente el monto, plazo y escenarios de incumplimiento.

Cuidar su historial crediticio es cuidar su salud financiera. Ser Codeudor o Fiador no es un simple favor: es una decisión que debe tomarse con responsabilidad, información y previsión.

