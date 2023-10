APC Intelidat an Experian Company destacan la importancia del plan financiero

Día del Ahorro, 31 de octubre

(30/Oct/2023 – web) Panamá.- El 31 de octubre se celebra a nivel internacional el Día del Ahorro, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de tener una cultura de ahorro. Creemos que la educación financiera es la base para cumplir tus metas, por lo que aprovechamos esta fecha para destacar la importancia de contar con un Plan Financiero.

Un plan financiero es una herramienta muy útil que te permite organizar tus gastos y determinar lo que queremos obtener mediante el ahorro y la inversión.

Los planes financieros funcionan bien, en la medida en que son simples y se estiman en forma realista respecto de los ingresos y todos los gastos mensuales. Además, deben ser revisados y ajustados periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones de mercado y los objetivos. Compartirlos con el grupo familiar, para llevarlo a cabo junto con ellos, favorece la unión de la familia y contribuye al éxito de las metas propuestas.

Para desarrollar un plan financiero es necesario conseguir información, tomar decisiones, actuar, evaluar y plantearse metas de corto, mediano y largo plazo. Si no eres un experto en finanzas y quieres conocer los beneficios de contar con un plan financiero, te hacemos las siguientes recomendaciones:

• Organiza y distribuye tus ingresos y egresos: al categorizar tu dinero, tendrás una idea más clara de cuánto usarás para alcanzar una meta específica. De este modo, se te hará mucho más fácil poder ajustar tu presupuesto, organizar tus estados de cuenta y fijar tus metas. Si sabes distribuir bien tu dinero, podrás tener una mayor estabilidad financiera.

• Ten el control de tus finanzas: es importante saber a dónde va tu dinero y en qué lo estás gastando. Conocer tus ingresos te ayudará a priorizar tus gastos. Una vez definido el plan financiero, recuerda pensar muy bien antes de comprar un bien o servicio, considera la meta de ahorro propuesta y cuan necesario es lo que vas a adquirir.

• Paga tus compromisos a tiempo: tener un presupuesto mensual, te permitirá cancelar puntualmente los compromisos financieros que tienes y evitas pagar intereses adicionales por pagos atrasados. El pago puntual de los compromisos te ayuda a tener un buen Historial de Crédito y acceso a mejores oportunidades a futuro. Puedes solicitar tu Historial de Crédito de forma gratuita en nuestros Centros de Atención al Cliente ubicados en: Albrook Mall, Metromall, Supermercado Romero de La Riviera en David – Chiriquí, dentro de las oficinas de ACODECO en Penonomé y Chitré o afiliándote a Tu Intelidat descargando la aplicación en tu celular (disponible en Apple Store y Play Store).

• Ahorra para el futuro: uno de los mayores beneficios de contar con un plan financiero es poder ahorrar. Si bien al principio cuesta un poco organizarte, no es imposible. Es importante establecer tus prioridades por mes, por año, así no gastarás en cosas que no se encuentran dentro de tu presupuesto y podrás alcanzar tus metas de manera más sencilla.

• Ten un fondo de emergencias: Un fondo de emergencia es una reserva de efectivo que se guarda para atender gastos no planeados o emergencias financieras. Es importante estar preparado para lo inesperado y tener un plan de acción listo para ser ejecutado. Recuerda que este fondo debe ser usado de forma responsable y únicamente para cubrir ese gasto no planeado.

APC Intelidat an Experian Company en alianza con la Asociación Panameña de Crédito, pone a disposición de la población las charlas gratuitas Finanzas Bajo Control, inducción dirigida a jóvenes y adultos con la finalidad de aportarles información y herramientas útiles para desarrollar capacidades para administrar sus finanzas, planear su futuro, elegir productos financieros y aprender de las mejores prácticas de ahorro.

Para ser parte del programa “Finanzas Bajo Control”, puede comunicarse a través del correo electrónico consumidor@experian.com, el teléfono 261-8161