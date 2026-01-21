BAC lidera estructuración de bonos por 175 millones de dólares para Electron Investment S.A.

Electron Investment S.A. fortalece su infraestructura hidroeléctrica con respaldo financiero de BAC

• A través de una emisión en Latinex, BAC facilita la optimización financiera de plantas que aportan el 7% de la generación hídrica anual de Panamá.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La entidad financiera BAC completó exitosamente la estructuración de una emisión de bonos por un monto de USD 175 millones para la empresa Electron Investment S.A. (EISA). Estos fondos están destinados al refinanciamiento de su portafolio de centrales hidroeléctricas situadas en la cuenca del Río Chiriquí Viejo, reconocidas como unas de las infraestructuras de pasada más eficientes dentro del sistema energético de Panamá.

Fortalecimiento de la matriz energética renovable

La operación, ejecutada a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), representa un movimiento estratégico para mantener la eficiencia de la generación hídrica en el país. EISA, mediante sus centrales Pando (33.3 MW) y Monte Lirio (51.6 MW), junto con el aporte de las plantas Ecosolares (50 MW), genera aproximadamente el 7% de la energía hídrica anual del territorio nacional. Este volumen de energía limpia permite evitar la emisión de 235,000 toneladas de CO2 anualmente, lo que equivale a retirar de circulación unos 47,000 vehículos.

Raúl Arosemena, Vicepresidente de Banca de Empresas de BAC en Panamá, manifestó que la institución se complace en acompañar a EISA en una operación que no solo fortalece su estructura financiera, sino que asegura el suministro de energía competitiva y renovable. Arosemena destacó que estos esfuerzos consolidan a Panamá como un exportador neto de energía limpia hacia la región centroamericana.

Sostenibilidad y seguridad energética

Por su parte, Héctor M. Cotes, Gerente General de EISA, señaló que la transición energética del país se fundamenta en los pilares de sostenibilidad, seguridad y accesibilidad. Cotes enfatizó que el cierre exitoso de esta operación financiera liderada por BAC permite suministrar energía asequible y competitiva a largo plazo, reforzando el compromiso de ser «más verdes, más seguros y más humanos».

La transacción, que inició su proceso de gestión en mayo de 2025, contó con la participación activa de InverAvante y Grupo Eleta. Este respaldo reafirma la confianza del mercado de capitales en el potencial de las energías limpias. Con este hito, BAC reitera su estrategia de promover soluciones financieras que impulsen la prosperidad económica en armonía con el bienestar social y la protección del medio ambiente en Panamá.

