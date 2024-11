BAC lanza “Mi Viaje”, una plataforma exclusiva para sus tarjetahabientes con beneficios en servicios turísticos

Tarjetahabientes de BAC disfrutan de nueva plataforma “Mi Viaje” con beneficios exclusivos en viajes y experiencias

(8/Nov/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- BAC ha anunciado el lanzamiento de “Mi Viaje”, una nueva plataforma diseñada para ofrecer una experiencia digital mejorada y exclusiva a sus tarjetahabientes. Esta iniciativa representa la evolución de la antigua solución conocida como Viajes BAC y tiene como objetivo proporcionar un enfoque más cómodo y personalizado en la planificación y adquisición de servicios turísticos.

Con “Mi Viaje”, los tarjetahabientes de BAC pueden disfrutar de una amplia gama de opciones, que van desde actividades especiales en destinos populares como Disney, hasta la renta de vehículos a través de reconocidas marcas como Hertz, Dollar y Thrifty. Esta solución se distingue por su facilidad de uso, permitiendo a los clientes explorar y reservar sus destinos favoritos de manera rápida y sencilla.

“El diseño amigable de la plataforma facilita la navegación, permitiendo a nuestros clientes encontrar y reservar sus destinos preferidos con comodidad. Además, ‘Mi Viaje’ ofrece diversas opciones de pago con tarjetas BAC, incluyendo la redención de puntos, Tasa Cero e incluso combinaciones personalizadas de estas facilidades”, destacó Rodolfo Tabash, Presidente y CEO de BAC.

La plataforma no solo se enfoca en la comodidad y la personalización, sino también en la tranquilidad de sus usuarios. Los clientes tendrán acceso a un servicio de atención al cliente con horarios extendidos, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:30 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Adicionalmente, se ha implementado un canal de soporte a través de WhatsApp disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para emergencias en destino.

“En BAC Panamá, estamos comprometidos en ofrecer la propuesta más completa para los amantes de los viajes”, afirmó Ramón Chiari, Presidente Ejecutivo de BAC Panamá. “La plataforma renovada se integra de forma efectiva con nuestro ecosistema de productos, complementando nuestro portafolio de tarjetas que acumulan millas, ofrecen beneficios en aeropuertos, seguros de viaje y mucho más”, añadió Chiari.

Para obtener más información sobre “Mi Viaje” y comenzar a planificar su próxima aventura, los interesados pueden visitar: https://miviaje.baccredomatic.com.

Con esta nueva herramienta, BAC continúa innovando en su oferta de productos y servicios, reafirmando su compromiso con la satisfacción y lealtad de sus clientes.