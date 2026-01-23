Banco Davivienda impulsa el acceso a la vivienda propia en la Expo Inmobiliaria Acobir

Banco Davivienda escala posiciones en el mercado hipotecario y presenta ofertas exclusivas

• La entidad financiera se consolida como el sexto jugador más importante en el mercado de hipotecas tras integrar las operaciones de Scotiabank en Panamá.

(23/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de acompañar los proyectos de vida de las familias panameñas, Banco Davivienda participa activamente en la Expo Inmobiliaria Acobir 2026. Esta plataforma representa un espacio estratégico para la entidad, permitiéndole impulsar soluciones financieras que facilitan el acceso a la vivienda propia y fomentan la inversión en el dinámico mercado inmobiliario del país.

Crecimiento estratégico y solidez en el mercado

La compra de vivienda en Panamá mantiene una tendencia positiva apoyada por el crecimiento económico. Según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, al cierre de noviembre de 2025, los créditos hipotecarios alcanzaron los $21,458 millones, un incremento del 1.8% anual. En este entorno, Banco Davivienda ha logrado escalar posiciones significativas, pasando del puesto 12 al 6to lugar en el mercado de hipotecas nacional.

Joanna Crooks, presidenta ejecutiva de Banco Davivienda Panamá, destacó que tras la integración de las operaciones de Scotiabank, la institución ha robustecido su oferta en banca, seguros, leasing y banca de inversión. Con 60 años de presencia en el país, el banco cuenta ahora con 15 sucursales y una red ampliada de cajeros automáticos para ofrecer un servicio más cercano y eficiente.

Beneficios exclusivos para los compradores

Durante la Expo Inmobiliaria Acobir, Banco Davivienda ha diseñado una propuesta competitiva para los asistentes, la cual incluye tasas de interés atractivas, gastos legales gratuitos hasta un máximo de $2,000 y el reembolso del 100% del avalúo al momento del desembolso. Además, la entidad ha eliminado cargos por renovación quinquenal y por pagos extraordinarios, lo que representa un ahorro sostenido para el flujo de caja de las familias.

Joanna Crooks enfatizó que estas condiciones especiales estarán vigentes hasta finales de enero, buscando reducir el desembolso inicial de los clientes. «Nuestro objetivo es consolidarnos como un aliado estratégico de largo plazo para familias y desarrolladores», puntualizó la ejecutiva.

Tendencias inmobiliarias para el 2026

De cara al presente año, el mercado inmobiliario panameño evoluciona hacia proyectos cercanos al Metro de Panamá, con espacios diseñados para el trabajo colaborativo y áreas sociales amplias. Esta tendencia es impulsada principalmente por compradores jóvenes y familias en consolidación que buscan propiedades desde los $120,000. Banco Davivienda enfoca sus esfuerzos en este segmento, promoviendo relaciones financieras sostenibles que generen tranquilidad y crecimiento responsable para todos sus clientes.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: