BCIE aprueba US$20 millones para fortalecer mipymes y empresas productoras en Panamá

Banesco Panamá recibirá crédito del BCIE para impulsar más de 280 negocios

Esta alianza estratégica reafirma el rol del BCIE como motor de desarrollo sostenible en la región.

(13/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible en Panamá al aprobar una línea de crédito por US$20 millones a Banesco Panamá, destinada a fortalecer el financiamiento de sectores productivos y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME).

Gracias a este respaldo, Banesco Panamá podrá ampliar su apoyo a más de 280 negocios de productores y emprendedores, facilitando el acceso a recursos financieros que les permitan crecer, consolidar sus operaciones y generar empleo. Esta inversión representa un impulso directo a la estabilidad económica nacional, reconociendo el papel clave de las mipymes como motor de desarrollo.

Alianza estratégica para el crecimiento inclusivo

La iniciativa consolida la visión del BCIE como socio estratégico de sus países miembros, acercando soluciones financieras que generan impacto real. “La inversión en mipymes y empresas productoras es una apuesta por un futuro más próspero para todos”, destacó la entidad.

Con 64 años de trayectoria, el BCIE se posiciona como un banco de triple impacto positivo, con presencia en 15 países miembros de América, Europa y Asia. En los últimos 20 años, sus proyectos han representado cerca del 50% de los fondos multilaterales destinados a Centroamérica.