El BCIE coloca con éxito su primer Bono Social de Atención Hospitalaria por US$70 millones

BCIE emite su primer Bono Social de Atención Hospitalaria para financiar sistemas de salud

• Los fondos se destinarán a proyectos de alto impacto social, como la mejora y equipamiento de hospitales en países como Costa Rica y Honduras, beneficiando a comunidades vulnerables.

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha realizado con éxito la colocación de su primer Bono Social de Atención Hospitalaria en los mercados internacionales de capital. La emisión alcanzó un monto total de US$70 millones, con un plazo de quince (15) años, y fue adquirida por un inversionista asiático.

Financiamiento con impacto social

El bono fue emitido bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE (SQS2 por Moody’s) y contó con el acompañamiento de Barclays Bank PLC. Esta operación, que se convierte en la trigésimo tercera emisión ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) del BCIE, reafirma la sólida reputación del Banco entre los inversionistas globales. La región asiática representa el 21 % del fondeo histórico del BCIE en los mercados de capital, lo que subraya la importancia de este inversor en la operación.

Los recursos de este bono se destinarán a financiar proyectos en la categoría de “Acceso a Servicios Esenciales – Desarrollo de Sistemas de Salud”, lo que incluye la construcción, operación, mejora y equipamiento de hospitales e instituciones de salud en la región que sirven a comunidades vulnerables. Entre los proyectos beneficiados se encuentran la Torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica y el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria en Honduras. Se espera que estas iniciativas amplíen significativamente la atención médica y hospitalaria a niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Liderazgo en finanzas sostenibles

Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, expresó su orgullo por la emisión del primer Bono de Atención Hospitalaria, un hito que, según ella, “refleja nuestro compromiso con la innovación en finanzas sostenibles y nuestra misión de generar un impacto social visible en la región”.

La operación está alineada con la Estrategia Institucional 2025-2029 del BCIE, que marca el regreso decidido del Banco al financiamiento de proyectos tangibles con un alto impacto en el desarrollo. Además, refleja la aplicación de su renovada Estrategia Financiera, la cual prioriza la movilización de recursos ASG y el fortalecimiento del posicionamiento del BCIE en los mercados de capital sostenibles.