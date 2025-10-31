El BCIE reafirma su liderazgo en el mercado de capitales de México con una histórica emisión de bonos sociales

El BCIE concretó su trigésima colocación en el mercado de capitales de México por MXN3,000 millones, logrando el mejor nivel de fondeo efectivo de su historia en el país y reafirmando su liderazgo como el banco multilateral con mayor trayectoria en dicho mercado.
Confianza sostenible: la trigésima emisión de bonos BCIE atrae a inversionistas en el mercado de capitales de México
• La nueva emisión de bonos, con etiqueta social y ASG, fue sobresuscrita 2.12 veces, reflejando la confianza de los inversionistas en la institución y en su estrategia de movilizar recursos para proyectos de desarrollo humano e inclusión social en la región.
(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha reforzado su liderazgo en el mercado de capitales de México al concretar su trigésima colocación de bonos. La emisión, realizada por un monto de 3,000 millones de pesos mexicanos (MXN), se estructuró a un plazo de 3.5 años bajo un formato de tasa variable y logró el mejor nivel de fondeo efectivo después de cobertura en la historia del Banco.
Este hito consolida al BCIE como el banco multilateral con mayor trayectoria y reconocimiento en el mercado mexicano, el cual se posiciona como el segundo más importante dentro de la estrategia de fondeo de la institución, con un monto acumulado que supera los MXN76,100 millones.
Confianza en la solidez y la sostenibilidad
La emisión obtuvo altas calificaciones crediticias (Aaa.mx de Moody’s y mx.AAA de Standard & Poor’s) y demostró un sólido respaldo de los inversionistas. El libro de órdenes fue sobresuscrito 2.12 veces el monto emitido, alcanzando un total de MXN6,359 millones, lo que se tradujo en una compresión significativa de precios.
La colocación atrajo a una amplia base de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de inversión, bancos comerciales, aseguradoras y bancas privadas, reafirmando la confianza en los instrumentos sostenibles del BCIE.
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción por regresar a este mercado: “Este nuevo Bono Social refleja la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de la institución y en su rol como aliado estratégico para el desarrollo sostenible de la región y sus países prestatarios”.
Bonos Sociales y Estrategia ASG
Esta colocación representa la séptima emisión con etiqueta social en el mercado mexicano y la trigésima cuarta con enfoque ASG (ambiental, social y de gobernanza) a nivel global, lo que refleja el firme compromiso del BCIE con la sostenibilidad.
La emisión se llevó a cabo bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos sociales que contribuyan al desarrollo humano, la inclusión social y la mejora de la infraestructura básica en la región, apoyando directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs).
