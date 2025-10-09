BCIE Bonos Sostenibles: Banco Centroamericano publica su primer Informe Anual de impacto

BCIE Bonos Sostenibles alinea su primer informe anual con estándares ICMA

• El documento detalla que las asignaciones del BCIE en Bonos Sostenibles están totalmente alineadas con los principios internacionales y refleja la migración del Banco a un enfoque de reporte a nivel de portafolio para las futuras publicaciones.

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha reforzado su posición en el mercado financiero global con la publicación de su primer Informe Anual bajo su Marco de BCIE Bonos Sostenibles. Este documento representa un avance significativo en la estrategia de transparencia de la institución y su compromiso con las finanzas que impulsan el desarrollo sostenible regional.

El informe se elaboró con la asistencia técnica de BNP Paribas y recibió una validación externa crucial: una Opinión de Segunda Parte Post-Emisión (Post-Issuance SPO) por parte de la calificadora Moody’s. Esta revisión confirmó que las asignaciones de recursos del BCIE cumplen rigurosamente con los Principios de Bonos Verdes y Sociales 2025 de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), manteniendo la consistencia con la opinión de segunda parte SQS2 “Muy Bueno” que rige el Marco desde noviembre de 2024.

Compromiso con la Transparencia y Reporte a Inversionistas

En cumplimiento con los componentes fundamentales de los Principios de Bonos de la ICMA, el BCIE se ha comprometido a ofrecer a sus inversionistas un reporte anual detallado. Este informe se centra tanto en la asignación de los recursos como en el impacto medible de los proyectos elegibles financiados a través de sus emisiones vigentes de BCIE Bonos Sostenibles.

Para reflejar la evolución de su cartera y su enfoque estratégico en la sostenibilidad financiera, el Banco ha cambiado su metodología de reporte. Ha migrado de un enfoque de informe bono-por-bono a un método más amplio a nivel de portafolio. Este primer reporte, que cubre el programa hasta el cierre del 31 de diciembre de 2024, sienta las bases para las futuras publicaciones anuales de la entidad.

Crecimiento e Impacto de las Emisiones de Bonos

Durante el año 2024, el BCIE emitió cinco bonos sostenibles, alcanzando un valor equivalente a US$943 millones. Estas emisiones incluyen hitos como su primer bono de sostenibilidad y el primer bono enfocado en Salud Materna.

Récord Histórico en Bonos Sostenibles

Entre 2019 y 2024, el Banco ejecutó un total de 28 emisiones de bonos sostenibles, sumando un total equivalente a US5,400millones.Al31dediciembrede2024,26deestasemisionessemantenıˊanvigentesconunsaldototaldeUS4,800 millones. La distribución de estas emisiones en ocho monedas distintas subraya la creciente diversificación y presencia del BCIE en los mercados internacionales de capital.

Los fondos obtenidos de los BCIE Bonos Sostenibles vigentes han sido destinados en su totalidad a proyectos que cumplen con los criterios de elegibilidad. En el solo 2024, las nuevas aprobaciones de proyectos elegibles superaron los US$1,700 millones, abarcando nueve iniciativas clave en sectores como:

• Infraestructura básica asequible.

• Seguridad alimentaria.

• Energía renovable.

• Protección de la naturaleza y ecosistemas.

• Gestión sostenible del agua.

• Adaptación al cambio climático.

El informe no solo presenta información financiera, sino que también ofrece datos cuantitativos y cualitativos sobre el impacto ambiental y social de los proyectos seleccionados, validados por el Sistema de Evaluación de Impacto en el Desarrollo propio del Banco.

El BCIE emitió recientemente cinco bonos centrados en criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) por un valor de 2,700 millones de dólares. Esto demuestra un aumento agresivo en su enfoque sostenible. Gracias a estas últimas operaciones, el BCIE ha alcanzado un hito: ha emitido un total de 33 bonos sostenibles a lo largo de su historia. El monto total de dinero recaudado por el banco a través de todos sus bonos sostenibles asciende a 8,100 millones de dólares. Este crecimiento confirma el fuerte compromiso del BCIE con el desarrollo sostenible y su apoyo a los países de la región.