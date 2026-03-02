BCIE capta 3,000 millones de pesos mexicanos en su trigésima primera emisión

Éxito financiero del BCIE en México: Emisión logra sobresuscripción de 1.5 veces

• Con una demanda que superó los MXN4,560 millones, el BCIE realizó su segunda operación en la plaza mexicana en menos de cuatro meses, reafirmando su solidez como banco multilateral de desarrollo.

(2/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ejecutó con éxito su trigésima primera colocación en el mercado de capitales de México por un monto de 3,000 millones de pesos mexicanos (MXN). La operación se realizó a un plazo de 3.5 años bajo un formato de tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo.

Confianza del mercado y respaldo crediticio

La emisión del BCIE recibió las máximas calificaciones en la escala local, Aaa.mx por Moody’s y mx.AAA por Standard & Poor’s. La transacción, estructurada por Casa de Bolsa Banorte y Actinver Casa de Bolsa, registró una sobresuscripción de 1.52 veces el monto emitido, alcanzando una demanda total de MXN4,560 millones. Este respaldo de los inversionistas permitió una compresión de 2 puntos básicos respecto a los niveles iniciales de precio.

Esta actividad financiera representa la segunda incursión del banco en la plaza mexicana en un periodo inferior a cuatro meses. Según la institución, esta recurrencia demuestra la credibilidad de su estrategia, la cual ha sido avalada recientemente con dos mejoras en su calificación internacional hasta alcanzar el nivel «AA+».

Importancia estratégica de México para el fondeo

El mercado mexicano se mantiene como el segundo destino más relevante en la estrategia global de fondeo del BCIE, con un acumulado histórico que supera los MXN79,100 millones. La base de inversionistas en esta última operación incluyó a la banca de desarrollo local, bancos comerciales, fondos de inversión y bancas privadas.

Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos durante su visita a México: “Pudimos constatar de primera mano el sólido apetito y la confianza de los inversionistas institucionales en el BCIE. El mercado respalda nuestra fortaleza financiera y el compromiso con el desarrollo sostenible de la región”, afirmó la ejecutiva, quien también lideró reuniones de alto nivel y el acto simbólico del Grito BIVA.

Impacto en el desarrollo regional

A través de la diversificación de sus fuentes de financiamiento en mercados internacionales, el BCIE busca optimizar sus costos para canalizar recursos hacia proyectos de alto impacto en sus 15 países miembros. Actualmente, el banco es responsable del 50% de los fondos de la banca multilateral destinados a la región centroamericana.

Con 65 años de trayectoria, la institución aspira a consolidarse como un motor de transformación positiva, apalancándose en su solidez financiera para atender las necesidades de desarrollo económico y social en naciones como Panamá, República Dominicana y los países del istmo centroamericano.

